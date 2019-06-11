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Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину

Басманный суд Москвы продлил до 18 сентября срок домашнего ареста бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передает ТАСС. Такое же решение было принято в отношении двух других фигурантов дела о хищении 7,5 млрд руб. у банка. Речь идет об экс-президенте «Югры» Алексее Нефедове и бывшем председателе правления кредитной организации Дмитрии Шиляеве. Всем фигурантам дела были ранее предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Хотин, Нефедов и Шиляев вину не признают.

В июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» из-за угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, а также из-за неудовлетворительного финансового положения. На тот момент «Югра» по величине вкладов занимала 15-е место в российской банковской системе. Обязательства банка перед вкладчиками оцениваются в 173 млрд руб.

В апреле 2019 г. Хотин, Нефедов и Шиляев стали фигурантами дела о хищении 7,5 млрд руб. у «Югры». Сам Хотин говорил, что является акционером компании «Комплексные инвестиции». Он утверждал, что эта компания в июне начала выплачивать деньги пострадавшим вкладчикам банка. Хотин на предыдущем заседании суда просил «снять браслеты» с обвиняемых, чтобы они могли посещать рабочие места «на благо возврата денежных средств». «Мы хотели предложить ЦБ разобраться, я предложил сесть за стол переговоров с регулятором, а в итоге мы оказались в суде», – отмечал Хотин.