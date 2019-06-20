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Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.

S&P 500 повышался до 2956,2 пункта; к 18.00 мск, через полтора часа после начала торгов, индекс подрастал на 0,7% до 2947. За июнь он вырос на 7%, отыграв все майское падение.

Слова председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что «доводы в пользу более содействующей [экономическому росту] политики усилились», – как раз то, что участники рынка хотели услышать, сказал Reuters Роберт Джонсон, генеральный директор Economic Index Associates: «Продолжающаяся торговая война с Китаем может столкнуть экономику США в рецессию, и снижение ставок может считаться упреждающим ударом ФРС, который не даст этому произойти».

ФРС в среду оставила ставку федерального финансирования на уровне 2,25–2,5%; восемь из 17 управляющих дали понять, что до конца ставка может быть снижена на 0,25 процентного пункта, семеро ожидают ее снижения дважды – на 0,5 п. п.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг упала ниже 2%, чего не было с конца 2016 г. Доллар ослабел к ведущим валютам и валютам многих развивающихся стран. Его курс к рублю снизился на 75 коп. до 63,035 руб. WSJ Dollar Index, отражающий его курс к корзине валют, потерял 0,5%.

Акции растут по всему миру. В Европе индексы прибавили 0,5%. Индекс Мосбиржи к 18.00 мск поднялся на 0,6% до 2776 пунктов, установив очередной рекорд.

«Поддержка со стороны центральных банков – это билет на фондовые рынки», – говорит Крис Бучамп, главный рыночный аналитик IG (цитата по The Wall Street Journal). На этой неделе президент Европейского центробанка Марио Драги также заявил, что при необходимости банк может снизить и без того нулевые ставки и возобновить скупку активов.