ФРС США второй раз в этом году помогла России

Максим Стулов / Ведомости

Минфин в четверг, 20 июня, открыл книгу заявок на размещение долларовых еврооблигаций с погашением в 2029 и 2035 гг. Десятилетние бумаги министерство разместило на $1,5 млрд с доходностью 3,95%, а 16-летние – на $1 млрд с доходностью 4,3%, сообщил Минфин в четверг вечером. Спрос на бумаги превышал $7,5 млрд, рассказали «Ведомостям» два управляющих, получивших уведомление о размещении.

Представители организаторов размещения – «ВТБ капитала» и Газпромбанка – не ответили на запросы «Ведомостей».

Момент для размещения крайне удачный – рынки очень позитивно восприняли заявление ФРС США, говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-капитала» Владимир Брагин. По итогам заседания 18–19 июня ФРС сохранила базовые ставки на уровне 2,25–2,5% годовых, но дала понять, что может снизить их из-за растущей экономической неопределенности и снижения инфляционных ожиданий. Семь из 17 членов совета управляющих ФРС считают, что ставка может снизиться на 0,5 п. п. в ближайшие полгода, восемь – на 0,25 п. п., один полагает, что она не изменится, один ждет повышения. Брагин не исключает снижения ставки уже на следующем заседании.

После заявления ФРС доходности американских казначейских обязательств достигли новых минимумов, указывает Брагин. Доходности десятилетних бумаг в четверг упали ниже 2% годовых. Следом начали падать доходности и на других рынках, в том числе развивающихся, отмечает он.

Минфин вовремя выходит на рынок, согласен главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак: доходности обращающихся выпусков находятся на минимумах с начала 2018 г., а после намека ФРС резко вырос интерес инвесторов ко всем долговым рынкам развивающихся стран, включая Россию. «Можно ждать достаточно высокий спрос и доходность вблизи значений обращающихся бумаг, т. е. ниже объявленных первоначально уровней», – полагает он.

Острой потребности в займах у Минфина нет, но сейчас можно занять по пониженным ставкам, говорит Брагин. Кроме того, размещения Минфина – это всегда бенчмарк для рынка корпоративных еврооблигаций, отмечает он.

В этом году Минфин уже выходил на внешний рынок долга. Министерство это сделало также на следующий день после заседания ФРС в марте. Тогда американский регулятор сохранил ставку на уровне 2,25–2,5% годовых, хотя до этого обещал два повышения в 2019 г. А российский Минфин продал сразу два выпуска еврооблигаций – 16-летние бумаги на $3 млрд и 6-летние на 750 млн евро. Тогда же он перевыполнил план на год – в бюджете были предусмотрены только $3 млрд внешних займов.

В начале июня первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин подумывает выйти еще раз на внешний рынок в 2019 г. «Конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги», – сказал он (здесь и далее цитаты по ТАСС). Минфин может разместить бумаги даже лучше, чем в марте, указывал Силуанов: «У нас большой спрос на внутреннем рынке, но почему бы еще раз не выйти на внешние рынки? Мы бы сейчас заняли даже на лучших условиях».

Новый выпуск может использоваться для выкупа старых еврооблигаций, рассказывал директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский. Закон о бюджете на 2019–2021 гг. предусматривает выкуп с рынка старых неликвидных выпусков на сумму до $4 млрд. «Мы исходим из того, что эту операцию целесообразно профинансировать с рынка. Если, грубо говоря, мы сможем до $7 млрд занять, вот тогда до $4 млрд можно выкупить», – говорил Вышковский (его цитировал «Прайм»).