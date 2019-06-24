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Сбербанк внедрил автокредиты в свое приложение

Сбербанк интегрировал в систему интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» автокредиты дочернего банка «Сетелем», говорится в сообщении кредитной организации. Теперь для получения кредита на покупку машины клиент может подать заявку через «Сбербанк Онлайн» и получить одобрение в банке «Сетелем».

После выбора клиентом модели автомобиля, ему предлагаются возможные варианты кредитования с учетом скидок и специальных программ, реализуемых «Сетелемом» совместно с автоконцернами и дилерскими центрами. Заполнение заявки на кредит займет три минуты, так как большинство данных берется автоматически из профиля клиента. Решение по заявке принимается в течение 30 секунд, отмечается в сообщении.

После одобрения заявки клиент выбирает дилерский центр для покупки автомобиля. Подписав документы в автосалоне, он получает машину.

Банк «Сетелем» является совместным предприятием Сбербанка и французской финансовой группы BNP Paribas Personal Finance. Сбербанк приобрел 70% «Сетелема» в сентябре 2012 г. Сейчас доля Сбербанка составляет 79,2% уставного капитала «Сетелема», еще 20,8% владеет BNP Paribas. Банк «Сетелем» предоставляет потребительские кредиты, в том числе автокредиты, имеет представительства в 74 регионах.

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