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Сбербанк внедрил автокредиты в свое приложение

Ведомости
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Сбербанк интегрировал в систему интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» автокредиты дочернего банка «Сетелем», говорится в сообщении кредитной организации. Теперь для получения кредита на покупку машины клиент может подать заявку через «Сбербанк Онлайн» и получить одобрение в банке «Сетелем».

После выбора клиентом модели автомобиля, ему предлагаются возможные варианты кредитования с учетом скидок и специальных программ, реализуемых «Сетелемом» совместно с автоконцернами и дилерскими центрами. Заполнение заявки на кредит займет три минуты, так как большинство данных берется автоматически из профиля клиента. Решение по заявке принимается в течение 30 секунд, отмечается в сообщении.

После одобрения заявки клиент выбирает дилерский центр для покупки автомобиля. Подписав документы в автосалоне, он получает машину.

Банк «Сетелем» является совместным предприятием Сбербанка и французской финансовой группы BNP Paribas Personal Finance. Сбербанк приобрел 70% «Сетелема» в сентябре 2012 г. Сейчас доля Сбербанка составляет 79,2% уставного капитала «Сетелема», еще 20,8% владеет BNP Paribas. Банк «Сетелем» предоставляет потребительские кредиты, в том числе автокредиты, имеет представительства в 74 регионах.

Как прошло годовое собрание акционеров Сбербанка

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Власти Грузии согласились с требованием протестующих изменить избирательную систему

Ведомости
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Парламентские выборы в Грузии в 2020 г. пройдут по пропорциональной системе. Об этом заявил председатель правящего избирательного блока «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, передает «Рустави 2».

«В 2020 г. пройдут парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе. И будет обнулен избирательный барьер», — сказал он.

По мажоритарной системе избранным считается кандидат, получивший большинство голосов. Пропорциональная система предполагает, что мандаты распределяются не между индивидуальными кандидатами, а между партиями в соответствии с числом отданных за них голосов. В Грузии и России выборы проходят по смешанной системе, суть которой заключается в том, что часть депутатского корпуса избирается по мажоритарной системе, а часть – по пропорциональной.

Избирательный барьер предполагает минимальный уровень поддержки, который необходим партии, чтобы получить представительство в органах власти.

Изменение избирательной системы было одним из требований в ходе протестов в Грузии, которые начались 20 мая. Поводом для них стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия руководитель российской делегации депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. По требованию протестующих в отставку уже ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Также оппозиционеры требуют отставки руководителя МВД Георгия Гахарии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее в Грузии русофобской провокацией. 21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: проезд в плацкартных вагонах может подорожать

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила изменить госрегулирование пассажирских перевозок в дальнем следовании, пишет «Коммерсантъ». Как отмечает издание, из-за этого могут вырасти цены на билеты.

Сейчас ФАС регулирует цены на места в плацкартных и общих вагонах, которые по социально-политическим мотивам устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня. Цены на места в купе, спальных вагонах и вагонах класса люкс с 2011 г. РЖД определяет самостоятельно на экономически обоснованном уровне, отмечает «Коммерсантъ».

В начале июня руководитель ФАС Игорь Артемьев написал письмо вице-премьеру Максиму Акимову, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, Артемьев отметил, что существующая модель перестала работать з-за того что цены в регулируемом сегменте устанавливаются без учета спроса, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 г. «Бюджетные субсидии компенсируют разницу между «экономически обоснованным» и «фактическим» тарифами. Постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании», – отмечает он в документе. Существующие механизмы регулирования и субсидирования компенсируют непроданные места в плацкартных и общих вагонах, однако если эффективность в данном сегменте повысится, то компания «будет наказана сокращением субсидии», пояснил Артемьев в письме, которое цитирует «Коммерсантъ». В ФАС от комментариев отказались, в аппарате Максима Акимова не ответили на запрос газеты.

В письме также отмечается, что с ФПК в перевозках на 500–2000 км активно конкурируют автобусы и авиакомпания «Победа». Во время низкого спроса конкуренцию плацкарту составляют и перевозки в купе по сниженным ценам, при этом «качество услуг в плацкартах и состояние обычных поездов не соответствуют ожиданиям пассажиров даже в low-cost-сегменте», пишет Артемьев. В связи с этим ФАС предложила регулировать цены только на социально значимых маршрутах и без привязки к типу вагонов или поездов. В свою очередь, субсидии в размере 8,5 млрд руб. в год предлагается закрепить на долгосрочной, безусловной основе. За вычетом социально значимых направлений места в плацкартных вагонах предлагается дерегулировать. В письме также говорится о необходимости увеличить инвестирование в обновление подвижного состава.

РЖД показала новый плацкартный вагон. Не на картинке, а реальный

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Бизнес
Новости

Автобусные перевозчики попросили через арбитраж заблокировать BlaBlaCar в России

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской компании ООО «Транс лайн», занимающейся автобусными перевозками, о блокировке сервиса BlaBlaCar в России. Об этом свидетельствует определение в картотеке арбитражный дел, обратил внимание «Коммерсантъ».

Истец, согласно определению, требует запретить информацию, размещенную на сайте и в приложении BlaBlaCar. Кроме того, ООО «Транс лайн» просит запретить работу российского представительства BlaBlaCar – ООО «Компьюто рус».

Третьими лицами по иску проходят еще восемь компаний и индивидуальных предпринимателей, а также Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков. Предварительное заседание пройдет 1 августа.

Представитель BlaBlaCar сообщил «Коммерсанту», что сервису известно об иске. Он напомнил, что Таганский районный суд Москвы ранее возвратил этому же истцу иск к BlaBlaCar, а Мосгорсуд впоследствии отказался принять иск.

«Транс лайн» считает, что BlaBlaCar допускает работу нелегальных перевозчиков, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иск.

BlaBlaCar основан во Франции в 2006 г. В России, где он работает с 2014 г., у него, по его собственным данным, около 20 млн пользователей. На рынок регулярных автобусных перевозок BlaBlaCar вышел в 2019 г. Как утверждает представитель сервиса, у него были сложности из-за претензий региональных властей, но в настоящее время вопросов к нему нет. Партнерами BlaBlaCar, по собственным данным, стали более 400 автобусных компаний и 10 автовокзалов.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Китайская компания и Coca-Cola проспонсируют Олимпийские игры на рекордные $3 млрд

Ведомости
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Американская Coca-Cola и китайский производитель йогуртов и молочной продукции China Mengniu Dairy подписали один из крупнейших в истории спонсорских контрактов с организаторами Олимпийский игр, пишет Financial Times (FT). Общая сумма вложений двух компаний оценивается в $3 млрд. Они станут официальными спонсорами шести летних и зимних Игр в период с 2021 по 2032 г.

Газета отмечает, что Coca-Cola ассоциируется с Олимпийскими играми уже более века и неоднократно использовала спортивные мероприятия для продвижения напитков бренда на глобальном рынке. Coca-Cola традиционно является партнером Международного олимпийского комитета (МОК) в категории «безалкогольные напитки», но на этот раз она разделит эту позицию с китайской компанией.

Группа China Mengniu Dairy – один из крупнейших производителей йогуртов в Китае и вместе с конкурентом Yili контролирует почти половину китайского рынка молочных продуктов. Однако компания испытывает трудности на китайском рынке, поэтому стремится выйти на зарубежные рынки сбыта. Одним из факторов риска является снижение продаж детских молочных смесей – этот товар является важным источником дохода для China Mengniu Dairy. Как указывает газета со ссылкой на исследование Goldman Sachs, в следующем году продажи молочных смесей в Китае сократятся еще сильнее из-за падения рождаемости. В качестве решения компания пытается укрепиться на зарубежных рынка, в частности в Юго-Восточной Азии. Именно поэтому она готова вложить значительные средства в продвижение своих товаров за границей, и основную ставку она делает на йогурты, расширяя линейку товаров, отмечает FT.

Financial Times также отмечает, что заключенный контракт говорит о «повороте Международного олимпийского комитета на Восток»: раньше организаторы главных спортивных состязаний в мире стремились заключать спонсорские контракты с западными компаниями, что вызывало критику у мирового сообщества. Издание указывает, что по оценкам МОКа, 12 крупнейших спонсоров обеспечили доход чуть более $1 млрд для зимних Игр 2014 г. в Сочи и летних Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 г.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

РБК: крупные банки запретили сотрудникам фотографировать экраны компьютеров

Ведомости
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Сбербанк, «Юникредит», «ФК Открытие» и ВТБ запретили сотрудникам фотографировать экраны компьютеров на камеру смартфона, пишет РБК. Ограничения прописаны в нормативных документах или договорах, рассказали изданию представители банков.

О том, что на банковском рынке стали прибегать к такой практике, на международном конгрессе по кибербезопасности сначала рассказал зампредседателя Сбербанка Станислав Кузнецов. Об аналогичном ограничении заявил и председатель правления «Юникредита» Михаил Алексеев. Представители «ФК Открытие» и ВТБ также подтвердили РБК введение запрета для своих сотрудников.

Директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев уточнил РБК, что сотрудникам запрещено фотографировать, производить видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных. Помимо этого запрещено осуществлять аудиозапись служебных переговоров на личные устройства.

На основе сделанных фото мошенники могут изготовить поддельные документы, а после снять деньги со счета клиента, отметил Журавлев. Банковские данные также можно использовать в мошеннических схемах с применением методов социальной инженерии, рассказал он. По его словам, за нарушение запрета предусмотрены жесткие санкции вплоть до увольнения.

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Финансы
Новости

Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным»

Ведомости
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Структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала апелляцию на решение об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка «Восточный» в пользу холдинга «Финвижн» Артема Аветисяна, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Пресс-служба Baring Vostok подтвердила эту информацию. Апелляция подана в Шестой  арбитражный апелляционный суд Хабаровска. «Мы продолжим защищать свои права и добиваться истины во всех юрисдикциях до полной победы», – подчеркнул фонд.

17 мая Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн». 28 мая «Финвижн» попросила суд обязать Evison исполнить это решение немедленно, суд согласился. Как отмечал Baring Vostok, это решение принято в беспрецедентно краткие сроки, при его принятии проигнорирован запрет Лондонского суда на разбирательство в России.

Baring Vostok через Evison принадлежало 51,6% «Восточного», «Финвижн» – 32%. Исполнение опциона увеличило долю Аветисяна и его двух партнеров – Шерзода Юсупова и Юрия Данилова – с 40,2% до контрольной.

В феврале акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление стало началом дела Baring Vostok, по которому суд арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви. Им предъявлены обвинения. Все фигуранты, кроме бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева, вину не признают.

Бизнес
Новости

Большой театр изменит схему продажи билетов после замечаний Счетной палаты

Ведомости
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Большой театр после рекомендаций Счетной палаты с 1 сентября сократит на 30,3% бронь билетов., сообщила РБК пресс-служба ведомства.

В мае Счетная палата выявила недостатки в том, как распространяются билеты на спектакли Большого театра, проходящие на исторической сцене. По данным ведомства, в первую очередь в продажу поступают билеты на менее востребованные места. Их можно купить по паспорту и невозможно перепродать. Треть всех билетов, то есть 328 штук, причем на самые лучшие места, забронированы ведомствами и министерствами, а также самим театром и его спонсорами. Даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра – на 60%, утверждает Счетная палата. Оставшуюся часть билетов театр передает в свободную продажу, и купить их можно уже без паспорта. Такой метод создает риски попадания билетов к спекулянтам, считает ведомство.

Как сообщила Счетная палата 24 июня, ей поступило письмо гендиректора Большого театра Владимира Урина, в котором говорится, что количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов увеличено на 100 штук – до 960. В текущем сезоне объем поступающих в первую волну билетов составляет 860 штук. Большой театр, таким образом, учел рекомендации Счетной палаты «по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», отметил аудитор Михаил Мень.

Урин подтвердил, что направил письмо в Счетную палату и что механизм продажи билетов будет изменен. Он назвал замечание ведомства о том, что бронь не выбирается полностью, верным: «Были приведены цифры, с которыми спорить бессмысленно».

Бизнес
Новости

Оператор киосков DC Daily запустил франшизу

Ведомости
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Оператор киосков по продаже готовой еды DC Daily запустил франшизу. Об этом свидетельствуют данные сайта Frashiza.ru, обратил внимание «Коммерсантъ».

Инвесторам достаточно подобрать площадку, оплатить 220 000 руб. за автомат и внести на депозит 30 000 руб., рассказал газете основатель компании Илья Филимонов. Срок окупаемости, по его словам, – до восьми месяцев.

Паушального взноса (одноразового платежа франчайзеру за вход на рынок) нет, роялти – 10% от недельного дохода, аренда места под автомат может стоить до 10 000 руб. в месяц, отметил Филимонов. Операционным управлением будет заниматься DC Daily самостоятельно.

Пока DC Daily предлагает франшизу в Москве и Подмосковье, подчеркнул Филимонов, в ближайшее время планируется запуск и в Санкт-Петербурге и других городах. Всего DC Daily планирует открыть с помощью партнеров 5000 киосков в течение двух лет, в месяц – до 300 точек.

DC Daily – партнер принадлежащего Mail.ru Group Delivery Club. Он управляет, по собственным данным, более чем 300 киосками в Московском регионе. Ассортимент в киосках – до 90 готовых блюд, в частности салаты, паста, блины, напитки. Средний чек – 300 руб. Финансовые показатели компания не раскрывает. ООО «ДК Дейли» контролируется кипрской Papriqua Holding Ltd., свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Политика
Новости

США могут запретить китайское оборудование для сетей 5G

Ведомости
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Администрация американского президента Дональда Трампа может ввести запрет на оборудование для сетей 5G для нужд США, которое произведено в Китае, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на несколько источников. В США нет крупных производителей телекоммуникационного оборудования. Основными его поставщиками являются европейские компании: финская Nokia и шведская Ericsson.

По данным аналитиков Citi, на которыx ссылается WSJ, в 2018 г. до 45% оборудования Ericsson было произведено в Китае, доля китайского производства у Nokia составляла в прошлом году 10%. Официальные представители Ericsson и Nokia отказались комментировать, проводило ли правительство США переговоры с ними об изменении мест производства оборудования для сетей 5G. Представитель Ericsson заявил: стратегия компании заключается в том, чтобы производить продукцию близко к клиентам, и что компания может гибко переместить производство на предприятия в США, Китае, Бразилии, Эстонии или Индии. Представитель Nokia отметил, что производственная стратегия компании учитывает «транспортные возможности и политические риски». Производители пойдут на уступки американским властям, предполагают источники газеты: рынок телекоммуникационного оборудования в США крупнейший в мире, издание оценивает объем сделок на нем в $250 млрд ежегодно.

Источники WSJ отмечают, что в прошлом месяце Белый дом дал старт неофициальным переговорам между американскими чиновниками и технологическими компаниями о переносе производства в другие страны Юго-Восточной Азии, а также с правительствами этих стран – о дополнительных инвестициях в строительство предприятий. «Для Вашингтона имеет решающее значение вопрос о доверии производителю телекоммуникационного оборудования», – передает WSJ слова чиновника из администрации президента. Ожидается, что первые официальные решения по этому вопросу будут приняты не раньше октября текущего года.

Трамп 16 мая подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой черный список компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Однако спустя пять дней американское ведомство выдало Huawei временную лицензию на ведение бизнеса. США подозревают Huawei в сборе данных пользователей в интересах китайских властей. Из-за этого компания уже лишилась ряда контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования.

Австралия и Япония также приостановили работу с Huawei в вопросах развертывания сетей 5G, писала Financial Times. В то же время власти Великобритании и Германии заявили, что намерены допустить Huawei к созданию сетей 5G в стране, отмечала газета.

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Политика
Новости

МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в провокациях в Персидском заливе

Ведомости
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обвинил Иран в дестабилизации ситуации в Персидском заливе. «Иран атаковал танкеры в Персидском заливе не один, а два раза. Иран направил баллистические ракеты и беспилотники при помощи хуситов против нефтепровода Саудовской Аравии и саудовского аэропорта. Иранцы ведут себя агрессивно, поэтому именно они должны предпринять шаги к деэскалации назревающего конфликта», – рассказал он в интервью французскому телеканалу France 24.

Аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия поддерживает новые санкции против Ирана, о которых должны объявить США 24 июня, предположив, что они коснутся газового сектора. «Иран знал, что ему нужно заплатить высокую цену и что его политика неприемлема и должна измениться», – добавил он.

Йеменские хуситы 23 июня взяли на себя ответственность за две атаки с помощью беспилотников на два аэропорта в Саудовской Аравии. В результате обстрела в аэропортах городов Абха и Джизан восемь человек пострадали и один погиб. Это не первая атака хуситов на аэропорты Саудовской Аравии. При обстреле аэропорта Абхи неделю назад пострадало 26 человек, передает Al Jazeera. Телеканал сообщил, что саудовские власти обвинили Иран поставках дронов хуситам.

Иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей Исламской революции» 20 июня заявило о том, что иранские военные сбили американский «шпионский» беспилотник, сообщало иранское информационное агентство IRNA. США и Иран разошлись во мнениях, где в этот момент находился дрон: в нейтральной территории или над воздушным пространством Ирана. А 13 июня вблизи Ормузского пролива произошли два взрыва на двух нефтяных танкерах – Kokuka Courageous, принадлежащем японской транспортной компании Kunihana Sangyo, и Front Altair норвежской компании Frontline. США обвинили во взрывах Иран. Еще в 2018 г. Иран грозился перекрыть единственный выход из Персидского залива – Ормузский пролив на фоне обострения противостояния между двумя странами по ядерному вопросу. Через него проходит 20% мирового потребления нефти.

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Политика
Новости

ЦИК Украины отказался регистрировать Саакашвили кандидатом в депутаты

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили кандидатом от партии «Движение новых сил», говорится в пресс-релизе ЦИК. ЦИК объяснил причину отказа тем, что созыв и проведение внеочередного съезда, а также утверждение избирательного списка кандидатов в народные депутаты прошли с нарушениями устава партии.

Саакашвили заявил о планах участвовать в выборах в Верховную раду Украины в начале мая. Тогда он отметил, что при регистрации в качестве кандидата в депутаты у него могут возникнуть проблемы из-за того, что он не проживал на Украине последние пять лет, как того требует местное законодательство. Политик пообещал в суде отстоять свое право избираться в Раду.

Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.

Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. Петр Порошенко, который тогда был президентом Украины, подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. Документ не был официально опубликован. В конце мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день после этого политик прилетел в Киев.

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