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Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным»

Структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала апелляцию на решение об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка «Восточный» в пользу холдинга «Финвижн» Артема Аветисяна, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Пресс-служба Baring Vostok подтвердила эту информацию. Апелляция подана в Шестой арбитражный апелляционный суд Хабаровска. «Мы продолжим защищать свои права и добиваться истины во всех юрисдикциях до полной победы», – подчеркнул фонд.

17 мая Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн». 28 мая «Финвижн» попросила суд обязать Evison исполнить это решение немедленно, суд согласился. Как отмечал Baring Vostok, это решение принято в беспрецедентно краткие сроки, при его принятии проигнорирован запрет Лондонского суда на разбирательство в России.

Baring Vostok через Evison принадлежало 51,6% «Восточного», «Финвижн» – 32%. Исполнение опциона увеличило долю Аветисяна и его двух партнеров – Шерзода Юсупова и Юрия Данилова – с 40,2% до контрольной.

В феврале акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление стало началом дела Baring Vostok, по которому суд арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви. Им предъявлены обвинения. Все фигуранты, кроме бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева, вину не признают.