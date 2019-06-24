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Бывшая сотрудница Baring Vostok подала иск к Аветисяну на 1,7 млрд рублей

Миноритарий банка «Восточный» и бывшая сотрудница инвестфонда Baring Vostok Марина Ушакова подала иск в Арбитражный суд Амурской области к бывшему совладельцу банка «Юниаструм» Артему Аветисяну и экс-председателю правления банка Алле Цытович, сообщается на сайте суда.

Ушакова требует солидарно взыскать с Аветисяна и Цытович 1,66 млрд руб. В заявлении говорится, что «Юниаструм» незадолго до присоединения к «Восточному» в январе 2017 г. совершил несколько убыточных сделок на эту сумму.

В «Финвижн» Аветисяна удивились тому, что Ушакова называет эти сделки убыточными. Чистая прибыль по компаниям, доли в которых приобретались «Юниаструмом», составила 2 млрд руб. В «Финвижн» также назвали голословным обвинения в выводе активов, отметив, что они используются как инструмент давления на компанию, чтобы она отказались от своего права на пакет акций банка «Восточный».

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison, структуру Baring Vostok, исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн». 18 июня опцион был исполнен.