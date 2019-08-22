ВТБ запустил сайт для продажи своих непрофильных активов

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FT рассказала о разладе между Кремлем и РПЦ

С приходом к власти президента Владимира Путина между Кремлем и Русской православной церковью (РПЦ) всегда были хорошие отношения, однако в последнее время они начали портиться, следует из материала Financial Times (FT). Причиной тому, по данным издания, стали присоединение Крыма и конфликт с украинской церковью.

За время президентства Путина Церковь приобрела в России особый статус: были построены десятки тысяч храмов, предприниматели начали спонсировать церковные благотворительные организации, а сам президент неоднократно публично обращался за советом к православным лидерам. «Он использовал религию, чтобы высветить разногласия между Россией и якобы аморальным Западом и возродить идею "русского мира", своего рода духовного господства, объединяющего русскоязычных бывших советских граждан», – пишет FT.

Но присоединение Крыма к России в 2014 г. и пять лет войны на востоке Украины привели к разладу между Кремлем и РПЦ, отмечает издание со ссылкой на источники. Близость Церкви к российским властям привела к тому, что ее репутация тоже пострадала на фоне агрессивной внешней политики Кремля, поясняет FT. В результате патриарх Кирилл, «осознавая, что действия Путина подорвали его авторитет на Украине», отказался взять под контроль приходы Крыма и бойкотировал церемонию в Кремле, посвященную присоединению Крыма. Еще одним ударом по Путину стало отсоединение украинской церкви от РПЦ весной текущего года, отмечает FT.

Внешне президент России и патриарх продолжают «выступать единым фронтом», добавляет издание. Так, в конце января они вместе вошли в концертный зал Кремля во время церемонии, посвященной празднованию 10-летия патриарха Кирилла во главе РПЦ. На празднике патриарх заявил, что даже во времена Российской империи Церковь не была настолько равным партнером государства, как сейчас.

Однако несмотря на то, что внешне Путин и патриарх Кирилл пытаются поддерживать хорошие отношения, последствия разлада между ними уже начинают проявляться, пишет FT. В качестве примера издание приводит ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, против которого выступили местные жители. Несмотря на то что патриарх Кирилл лично просил Путина не отказываться от строительства храма, президент встал на сторону протестующих в данном вопросе, проигнорировав просьбу патриарха, отмечает FT.

Патриарх же, в свою очередь, в прошлом году без явной на то причины перевел епископа Тихона (Шевкунова), который исповедовал Путина с 1990-х гг., в полуразрушенный приход во Пскове, пишет издание. До этого священник был наместником Сретенского монастыря в центре Москвы, расположенного недалеко от здания ФСБ. По словам одного из собеседников FT, Тихона о переводе в Псков предупредили за день, он вынужден был проводить прощальную службу ночью перед отъездом. Несколько месяцев спустя Путин, по данным FT, совершил внезапный визит в Псков, возможно, чтобы навестить епископа.

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