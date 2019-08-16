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Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

В августе это сделали две трети крупных игроков, а рублевая ставка топ-10 провалилась ниже 7%

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте. За первую половину месяца доходность рублевых депозитов уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения, а долларовых – почти треть кредитных организаций.

Как падали ставки

Рублевые ставки для вкладчиков за минувшие дни августа успели снизить Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, «Юникредит», «Тинькофф банк», МИнБ, «Хоум кредит», «Уралсиб», УБРиР, «Возрождение», «Ренессанс кредит», Связь-банк, «Ак Барс», «Абсолют», Ситибанк. Они опустились в среднем на 0,25 процентного пункта (п. п.), а в ряде случаев – и на полпункта.

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