Крупнейшие банки избавляются от дорогих вкладов в рублях и валюте

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Андрей Гордеев / Ведомости

Падение ставок вкладов в рублях и валюте в крупных розничных банках ускоряется. Это спровоцировано повторным снижением ключевой ставки ЦБ (26 июля снижена на четверть процентного пункта, п. п., до 7,25% годовых) и первым за последние 11 лет падением учетных ставок ФРС США (31 июля на четверть пункта до 2–2,25% годовых). За последние две недели добрая половина из 20 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения уменьшили доходность рублевых депозитов.

Только с 1 августа ставки рублевых вкладов уменьшили четыре крупных банка. Альфа-банк снизил ставки по всей линейке депозитов на 0,3–0,5 п. п., а максимальная доходность его розничного вклада с учетом капитализации процентов для клиентов без карт и пакетов услуг опустилась с 7,16 до 6,32% годовых. Газпромбанк скорректировал на 0,4–0,5 п. п. до 6,9% номинальные ставки флагманского вклада «Ваш успех» сроком 1 и 1,5 года. «Хоум кредит» опустил доходность депозитов сроком более года на 0,5 п. п., так что максимальная ставка его розничного вклада упала с 8,3 до 7,8% годовых. «Тинькофф банк» снизил с 7,5 до 7% ставки годовых депозитов.