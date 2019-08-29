ЦБ оценил обязательства СК «Респект» перед фондом дольщиков в 4,5 млрд рублей
Объем обязательств страховой компании «Респект» перед Фондом защиты прав граждан до отзыва у нее лицензии составлял 4,5 млрд руб., сообщил представитель Центробанка.
Согласно законодательству, страховщики застройщиков должны до 22 августа передать в фонд ответственность и часть премии за неистекший период страхования. Однако руководство СК «Респект» не передало временной администрации имущество, документы и базы данных, подтверждающие заключение договоров. ЦБ сообщил об этом в правоохранительные органы.
«Учитывая отсутствие у временной администрации доступа к документации страховой организации, осуществить перечисление оставшейся части страховой премии по договорам страхования в установленные законом сроки не представляется возможным», – сообщили в ЦБ. Временной администрацией запрашиваются копии договоров страхования у застройщиков, а также копии иных первичных документов, имеющихся в распоряжении застройщиков.
Суммарные обязательства остальных действующих 11 компаний, ранее страховавших застройщиков, составили 3,6 млрд руб. Половину этих средств уже перечислили.
Временная администрация направила в Арбитражный суд Рязанской области заявление о банкротстве «Респекта», в случае банкротства требования кредиторов будут исполняться в рамках конкурсного производства.
«Респект» был лидером страхования гражданской ответственности застройщика по размеру премий, но в декабре 2018 г. ЦБ запретил ему заниматься этим видом деятельности. До запрета ЦБ «Респект» контролировал около 70% рынка страхования ответственности застройщиков.