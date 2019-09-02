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Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

Ведомости
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Арбитражный суд Амурской области удовлетворил требования банка «Восточный» об аресте более чем 334 млрд акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited, подконтрольной Baring Vostok, в качестве обеспечительной меры по иску к Evison и гражданину США Майклу Калви о взыскании в качестве убытков 9,8 млрд руб., передает «Интерфакс».

Отмечается, что в качестве обеспечительной меры по иску «Восточный» попросил суд наложить арест более чем на 334 млрд акций банка, принадлежащих Evison.

Evison владеет 41,62% акций «Восточного», и это единственное известное истцу имущество ответчика на территории России, которое можно взыскать, если суд удовлетворит требования «Восточного».

В компании Baring Vostok отметили, что удивлены скоростью принятия решения об аресте акций и будут оспаривать его в судах всех инстанций.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви, трех сотрудников инвестфонда, а также бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора Первого кредитного бюро Максима Владимирова арестовали в середине февраля по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного». Дело было возбуждено после обращения в ФСБ миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, не считают себя виновными. Кордичев не только признал вину, но и дал показания на других обвиняемых.

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Бизнес
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FT: компания Тимченко получила права на экспорт фосфатов из Сирии

Ведомости
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Компания «Стройтрансгаз Логистика» (дочернее предприятие «Стройтрансгаза») Геннадия Тимченко в этом году получила от властей Сирии права на добычу фосфатов, а также контракт на эксплуатацию порта Тартус для поставок за рубеж, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

По данным источника издания, у государственного завода по производству удобрений недалеко от города Хомс находятся вооруженные российские наемники, которые патрулируют ключевой для отрасли объект. «Стройтрансгаз Логистика» сотрудничает с госкомпанией General Fertilizer Company (GFC) в Хомсе, где расположен этот завод, сообщает FT со ссылкой на местные СМИ. В «Стройтрангазе» FT заявили, что «им нечего комментировать», так как ни у компании, ни у ее «дочек» не было контрактов в Сирией.

В апреле 2019 г. власти Сирии подписали соглашение с российским «Стройтрансгазом» на 49 лет для его участия «в управлении портом Тартуса и его расширения». Общая стоимость проекта превышает $500 млн., сообщал министр транспорта Сирии Али Хамуд газете al-Watan. В результате его пропускная способность должна вырасти с 4 до 38 млн т в год.

Сирия — один из мировых лидеров по запасам фосфатов, используемых для производства удобрений. До начала гражданской войны, по данным на 2010 г., страна экспортировала 3,1 млн тонн фосфатов, но к 2016 г. из-за боевых действий экспорт прекратился. Последние три года отрасль восстанавливается. В 2019 г., по данным исследовательской компании CRU, экспорт фосфатов из Сирии может достичь 460 тыс. тонн, что на 132 тыс. тонн больше, чем в 2018 г.

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Политика
Новости

Дмитрий Гудков вышел на свободу после двух административных арестов

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков вышел на свободу из спецприемника, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он призвал освободить всех политзаключенных и выразил мнение, что 8 сентября не будет легитимных выборов.

Гудков сначала получил 30 суток ареста за призыв участвовать в несогласованной протестной акции, а затем за несколько дней до освобождения – еще 10 суток. Аресты протекали одновременно и в итоге Гудков провел в спецприемнике 36 суток.

Гудков – не единственный оппозиционер, который получил подряд несколько административных арестов. Рекорд установил политик Илья Яшин, который получил уже пять арестов по 10 суток. Большинство оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, не раз оказывались в спецприемнике. Юлия Галямина получила уже три административных срока (два по 10 суток и один на 15 суток). Муниципальный депутат Константин Янкаускас также получил три ареста на 7, 10 и 9 суток. Оппозиционер Олег Степанов – два ареста по 8 и 15 суток. Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил два ареста на 10 и 15 суток.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Из шести митингов только два были согласованы с мэрией, их провели на проспекте Сахарова.

Дмитрий Гудков в суде

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Политика
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Суд отказался лишать родительских прав двоих участников акции протеста

Ведомости
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Никулинский районный суд Москвы отказался лишить родительских прав супругов Петра и Елену Хомских, пришедших вместе с ребенком на не согласованную с мэрией акцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщает организация «Апология протеста», чей адвокат Татьяна Сустина представляла интересы ответчиков. Информации о решении на сайте суда пока нет.

Иск был подан 9 августа, а истцом выступал Никулинский межрайонный прокурор Москвы. Поводом стало участие супругов в акции протеста 3 августа в Москве, сообщала «Апология протеста». «Отец попал в провластный видеоролик как «охранник [оппозиционера Алексея] Навального», – отмечала организация.

Это был не первый иск после акций протеста в Москве, требованием которого является лишение супругов родительских прав. 6 августа прокуратура Москвы направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, пришедших с годовалым сыном на другую акцию протеста, прошедшую 27 июля. По версии ведомства, во время протестной акции родители передали ребенка третьему лицу, что подвергло опасности его здоровье и жизнь. Ребенку был причинен физический и моральный вред, заявляла прокуратура. Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по двум статьям УК: ст. 125 (оставление в опасности, максимальный срок – до года лишения свободы) и ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, максимальный срок – до трех лет лишения свободы). Родители по данному делу проходят свидетелями.

Столичная прокуратура ранее обещала проверить другие факты участия несовершеннолетних и родителей с детьми в несогласованных акциях 27 июля и 3 августа. Оба мероприятия не были согласованы с мэрией Москвы и проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным издания «ОВД-инфо», занимавшегося подсчетом задержанных на акциях, на акции 27 июля были задержаны более 1300 человек, а 3 августа – более 1000.

Новости СМИ2
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Политика
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Единоросс Метельский подал иск против Навального

Ведомости
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Секретарь регионального отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал в суд иск о защите чести к Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), следует из карточки на сайте суда.

Ранее ФБК выпустил расследование, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына. В том материале отмечалось, что матери Метельского принадлежит пентхаус на Чистых прудах, квартира в районе Патриарших прудов, две дачи в Подмосковье. На компании сына Метельского и его советника Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии, отмечалось в материале.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос на имя начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова о проведении проверки в отношении Метельского, сообщил «Ведомостям» его представитель. Копии запроса направлены также председателю комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Мосгордумы Владимиру Платонову, генпрокурору России Юрию Чайке и руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Рашкин просит проверить информацию о причастности Метельского к ведению бизнеса в период исполнения обязанностей депутата, а также выяснить, есть ли у него зарубежные счета и активы в Австрии. Кроме того, Рашкин указал на необходимость проведения налоговой проверки в отношении Метельского, чтобы установить, уплачивал ли он все налоги.

Ранее Метельский подавал иск о снятии с выборов своего оппонента по выборам в Мосгордуму в округе № 15 – кандидата от КПРФ Сергея Савостьянова. Однако Метельский отозвал этот иск. Поводом для подачи иска Метельским было «нарушение авторских прав на сайте кандидата».

Новости СМИ2
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Политика
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Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева. Об этом свидетельствует указ главы государства, опубликованный на портале правовой информации.

Зампредседателя ЦИК награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Орден будет выдан «за большой вклад в развитие избирательной системы <...> и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе президента.

Булаев занял нынешнюю должность в марте 2016 г. В качестве зампредседателя ЦИК он курирует такие направления в комиссии, как контроль за соблюдением избирательных прав военных, лиц с ограниченными возможностями, заключенных. До этого он был депутатом Госдумы (1999–2007 гг., 2010–2015 гг.), руководителем Рособразования (2007–2010 гг.), сенатором (2015–2016 гг.).

Награждение Булаева произошло на фоне протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поводом для недопуска стало то, что часть собранных подписей кандидатов была признана властями недействительной. Булаев неоднократно комментировал ситуацию с выборами в Мосгордуму – в частности, давал интервью «Российской газете». Он выражал мнение, что некоторые кандидаты «использовали участие в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические процессы».

По данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, Беглов владеет двумя квартирами в Москве общей стоимостью 155 млн руб., первую из которых ему выделило управделами президента, а вторую – город Москва.

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Бизнес
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В «Шереметьево» ограничили движение из-за аварии

Ведомости
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В аэропорту «Шереметьево» из-за аварии в районе терминала ограничено движение автотранспорта, сообщила пресс-служба организации на своей странице в Facebook. Авария произошла около 9 часов утра. На подъезде к терминалу B со стороны Сходни столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Добраться до терминала B можно через южный терминальный комплекс, затем межтерминальным подземным переходом. Объехать перекрытый участок можно через восточную часть Шереметьевского шоссе, предупредили в пресс-службе.

В конце июня у «Шереметьево» из-за нехватки грузчиков возникли проблемы с отправкой багажа, за два дня аэропорт не смог вовремя отправить около 9000 сумок и чемоданов. Багаж доставляли со следующими рейсами. Аэропорт попытался решить проблему: в июне грузчики в «Шереметьево» получали 200 000–211 000 руб., говорили топ-менеджеры на совещании. Позже заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин пояснил, что выплаты в 200 000–211 000 руб. были единичными: сотрудники получили материальную помощь из-за сложных жизненных обстоятельств.

Политика
Новости

Оппозиционеры подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции 14 сентября

Ведомости
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Член совета московского отделения Партии перемен, помощница бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева уведомила мэрию Москвы о проведении акции протеста 14 сентября на проспекте Сахарова, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Уверена, повод после этих «выборов» будет еще более сильный, чем сейчас», – отметила она. Митинг должен начаться в 14.00. «Если вы считаете, что власть успокоилась, то это не так. Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний – это не то, о чем мы мечтаем», – отметила Вихарева.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными.

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. В том числе и заявку Вихаревой. Чиновники обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день было запланировано другое мероприятие, а в остальных местах проведение акций могло создать помехи движению пешеходов и транспорта. Вихарева пыталась обжаловать решение чиновников в суде. В итоге мэрия не согласовала ни один из маршрутов, но в городе состоялось шествие против политических репрессий. По данным МВД, в нем приняли участие около 750 человек. По оценкам корреспондентов «Ведомостей», участников акции было больше – около 3000–5000 человек.

Как прошло шествие против политических репрессий

Политика
Новости

Премьер Грузии объявил об уходе в отставку

Ведомости
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Премьер Грузии Мамука Бахтадзе объявил об уходе в отставку. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в 2018 г., когда он занимал должность, его основной задачей была разработка для страны «стратегических рамок», которые станут национальными целями на многие годы вперед. «Разработка стратегических рамок завершена, и поэтому я принял решение уйти с поста, поскольку считаю, что свою миссию на данном этапе выполнил», – подчеркнул Бахтадзе.

Бахтадзе занял должность премьера в июне 2018 г.

В июне этого года в Грузии прошли акции протеста после того, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время Международной ассамблеи православия. Оппозиционеры тогда остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Протестный митинг перерос в столкновения с полицией. Бахтадзе заявлял, что считает протест справедливым, однако обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.

Кремль называл произошедшее в Грузии русофобской провокацией. Президент России Владимир Путин запретил авиасообщение между Россией и Грузией.

Политика
Новости

Рогозин ответил на критику вице-премьера Борисова о строительстве «Восточного»

Ведомости
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Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на критику строительства космодрома «Восточный» словами «одни строят, другие критикуют». Об этом он написал в своем Twitter.

С критикой строительства «Восточного» выступил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль. Он отметил, что ситуация со строительством космодрома «не устраивает всех – ни со строительством первой очереди, ни со строительством второй». Он не исключил, что подрядчиком работ на «Восточном» может стать публично-правовая компания (ППК) Минобороны, которая объединит все строительные активы этого ведомства. На уточняющий вопрос, сменит ли ППК Минобороны генподрядчика строительства второй очереди «Восточного» – ПСО «Казань», Борисов ответил, что на космодроме «очень много работы». «Уверен, «Казани» там тоже будет чем заняться», – добавил он.

Интервью Борисова было опубликовано поздним вечером 1 сентября, а утром 2 сентября Рогозин отметил в Twitter, что в этот день на строительстве второй очереди космодрома «Восточный» будет залито 1500 куб. м бетона. Один из пользователей Twitter, комментируя сообщение директора «Роскосмоса», написал, что слышал по радио о «совсем иных достижениях». «Недовольство заказчиков… И возможное привлечение других ведомств к строительству», – перечислил он. На это Рогозин ответил: «А так было всегда: одни строят, другие критикуют. Все при деле».

Контракт между «Роскосмосом» и ПСО «Казань» на строительство второго стартового стола на «Восточном» был подписан 3 октября 2018 г. Изначально предложение о привлечении этой компании к работе было сформулировано прежним руководством госкорпорации во главе с Игорем Комаровым (ныне полпред президента в Приволжском федеральном округе) еще в 2017 г. Время ушло на согласование параметров контракта стоимостью 38,7 млрд руб., подписание которого откладывалось восемь раз и состоялось уже после назначения директором «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

В январе премьер Дмитрий Медведев раскритиковал «Роскосмос» из-за строительства «Восточного». Он отметил, что строительство первой очереди должно было завершиться в 2018 г., а построена четверть объектов. Вторая очередь строительства должна была начаться в 2019 г., чтобы к 2021 г. «Восточный» был полностью готов к запуску космических аппаратов, напомнил премьер, но существующая динамика строительства не позволяет уложиться в эти сроки. «Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, – добавил он. – Надо работать – меньше говорить и больше делать».

Политика
Новости

Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля

Ведомости
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Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.

Согласно данным «ОВД-инфо», Чирцов перед задержанием, 30 августа, приехал из Минска, его доставили в ОВД Пресненского района. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти, уточняет издание. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Чирцов был задержан в Минске местной милицией, поскольку находился в розыске по инициативе России. Белорусские власти обязали Чирцова покинуть страну, поэтому он улетел в Москву. Спустя сутки после этого его задержали российские правоохранители.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля было задержано, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также было задержано порядка 1000 человек.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Бизнес
Новости

Производители выступили против повышения нормы утилизации товаров до 100%

Ведомости
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«Русбренд», Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, Руспродсоюз, Союзмолоко выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма, направленного вице-премьеру Алексею Гордееву. Увеличить нормативы до 100% предложило ранее Минприроды. Благодаря такой мере ведомство рассчитывает увеличить экологический сбор с 2,2 млрд до 136 млрд руб. ежегодно. Вопрос о возможном увеличении нормативов будет принят до середины 2020 г., отмечает газета.

По мнению производителей товаров, одномоментно повысить нормативы до 100% невозможно, так как из-за этого возрастет нагрузка на участников рынка и снизится конкурентоспособность товаров российского производства. При повышении нормативов расходы компаний вырастут до 1–1,2 млрд руб., что приведет к подорожанию товаров приблизительно на 8–10%, считает источник издания.

В Минприроды «Коммерсанту» заявили, что окончательное решение еще не принято. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил изданию, что Минпромторг поддерживает идею планомерного увеличения нормативов утилизации, но оно должно быть прогнозируемым на ближайшие 10 лет и экономически обоснованным.

Сейчас компании несут ответственность за переработку товаров и упаковки, которые они произвели или ввезли в Россию. Эта ответственность затрагивает 54 группы товаров. Для каждой группы установлен норматив утилизации, в большинстве случаев он составляет 15%. Компании могут заниматься утилизацией самостоятельно или перечислить государству экологический сбор. В 2018 г. было собрано 2,2 млрд руб. сборов, об утилизации отчитались 12 844 компании.

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