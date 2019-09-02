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Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил требования банка «Восточный» об аресте более чем 334 млрд акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings Limited, подконтрольной Baring Vostok, в качестве обеспечительной меры по иску к Evison и гражданину США Майклу Калви о взыскании в качестве убытков 9,8 млрд руб., передает «Интерфакс».

Отмечается, что в качестве обеспечительной меры по иску «Восточный» попросил суд наложить арест более чем на 334 млрд акций банка, принадлежащих Evison.

Evison владеет 41,62% акций «Восточного», и это единственное известное истцу имущество ответчика на территории России, которое можно взыскать, если суд удовлетворит требования «Восточного».

В компании Baring Vostok отметили, что удивлены скоростью принятия решения об аресте акций и будут оспаривать его в судах всех инстанций.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви, трех сотрудников инвестфонда, а также бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора Первого кредитного бюро Максима Владимирова арестовали в середине февраля по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного». Дело было возбуждено после обращения в ФСБ миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова. В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему содержатся в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, не считают себя виновными. Кордичев не только признал вину, но и дал показания на других обвиняемых.