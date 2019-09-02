Альфа-банк открыл первый офлайн-магазин брендированной одежды

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Полиция задержала Любовь Соболь

Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Об этом в Twitter написала руководитель ее штаба Оля Чезаре. «Любовь Соболь везут в ОВД города Троицка. Снова. На связь она не выходила больше часа», — уточнила Чезаре. Позже она сообщила, что Соболь задержали в 21:40 мск. Ее доставили в село Красное, ОВД Красносельское. К задержанной выехал адвокат Иван Сустин, уточнила Чезаре.

«Сегодня за ней весь день ходила полицейская (в дополнение к пригожинской) наружка — сам видел», — сообщил в Twitter оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, скорее всего у нее отняли телефон. «Идиотские ночные задержания — это просто мелкая демонстративная месть за то, что мы не хотим отказаться от своих прав», — считает Навальный.

Вечером 2 сентября полицейские также задержали соратника Алексея Навального Николая Ляскина, писала в Twitter его пресс-секретарь Елена Слесарева. Позже она сообщила, что его отпустили. Помимо Ляскина был задержан муниципальный депутат Илья Азар, об этом он написал в Telegram-канале.

Соболь, Ляскин и Азар участвовали в несогласованном митинге 31 августа против политических репрессий и в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Перед предыдущими акциями протеста Соболь задерживали на выходе из ее штаба. Суд несколько раз ее штрафовал за участие в несогласованных акциях. Из-за того, что у Соболь имеется несовершеннолетний ребенок, в отношении нее не применялся арест.

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