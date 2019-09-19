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Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) разработал концепцию закона, предполагающего «установление обязательного досудебного порядка возврата просроченной задолженности» граждан, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По информации издания, в соответствии с подготовленным документом в реестр ФССП будут включать не только коллекторов, но и сами кредитные организации, микрофинансовые компании, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ и другие организации. Внесение в реестр позволит звонить должнику, встречаться с ним, напоминать ему о долге при помощи электронной почты, а также использовать «робота-коллектора». Без включения в реестр уведомлять должника можно будет только с помощью почтовых сообщений, электронной почты или через «личный кабинет».

Включенные в реестр организации должны будут хранить на протяжении двух лет аудиозаписи разговоров с должниками. Их также обязуют страховать ответственность за причинение убытков должнику.

Как отмечает издание, концепция закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» в соответствии с «дорожной картой» по реализации механизма «регуляторной гильотины» должна прийти на смену действующему сейчас закону о взыскании долгов физических лиц (230-ФЗ). Новый законопроект должен быть подготовлен и внесен на рассмотрение в правительство до конца года.

Согласно разработанной концепции, взыскатель сможет подать в суд иск только в том случае, если должник, не погасит долг в течение месяца после получения предложения о возврате просрочки. Авторы документа считают, что такой механизм будет гарантировать соблюдение прав граждан, сократит число споров в судах, «что снизит нагрузку на судебные органы и ФССП». На данный момент кредитор имеет право обратиться в суд с любого дня просрочки.