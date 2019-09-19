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АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ищет новые способы взыскать активы экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, пишет РБК со ссылкой на материалы дела. По информации издания, агентство просит суд признать сделки с недвижимостью банкира в Британии и Франции фиктивными. В частности, претензии АСВ касаются офшора Clement Glory, в залоге у которого находится британская недвижимость Беджамова. Помимо этого Clement Glory купил у банкира виллу во Франции. Эти активы оцениваются в $30 млн, отмечает РБК.

Как уточняет издание, АСВ считает эти сделки с недвижимостью фиктивными и просит суд привлечь офшор в качестве ответчика к судебному процессу.

Внешпромбанк, пытающийся взыскать с банкира $1,75 млрд в Высоком суде Лондона, весной добился ареста активов Беджамова. В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 г. Причиной отзыва лицензии регулятор назвал вывод активов руководством банка на протяжении долгого времени, а также «систему фальсификации отчетности». ЦБ счел невозможной санацию банка, после чего он был признан банкротом. Дыра во Внешпромбанке на момент отзыва лицензии составляла 216 млрд руб. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус признала вину и была приговорена к девяти годам колонии за хищение более 114 млрд руб. Беджамов на данный момент проживает за границей. АСВ пытается взыскать с него $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. Сейчас Беджамову запрещены единовременные траты свыше 50 000 фунтов стерлингов ($61 500) без специального разрешения. Ему запрещено покидать территорию Англии и Уэльса.