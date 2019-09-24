Старший вице-президент Сбербанка подала в отставку

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Песков: в США протестующего застрелили бы за бросок стаканчиком в полицию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами ВШЭ прокомментировал дела о насилии против полицейских в отношении участников летних протестов в Москве, сообщает РБК. Он подчеркнул, что в сотрудников полиции или Росгвардии нельзя ничего бросать, это закон. «Там был какой-то парень, который бросил стаканчик [в сотрудника полиции], но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду», – сказал представитель Кремля.

Он также прокомментировал ситуацию со студентом ВШЭ Егором Жуковым, который был задержан после одной из акций и обвинен в призывах к экстремизму в интернете. Песков отметил, что ситуация с Жуковым действительно спорная: одна экспертиза утверждает, что «он экстремист и террорист», а альтернативная – что «никоим образом нельзя ассоциировать это с проявлением экстремизма и терроризма». Он добавил, что желает, чтобы вся история Жукова закончилась с минимальным ущербом.

Позже, в ходе общения с журналистами, пресс-секретарь президента сказал, что не хочет вдаваться в детали разговора, поскольку он носил непубличный характер. При этом он отметил, что американские полицейские стреляли в людей, когда речь шла даже не о брошенном предмете, а о неловком движении рук.

На вопрос, переоценил ли Кремль суть событий, происходивших во время выборов в Москве, – были ли митинги массовыми беспорядками или нет, Песков сказал: «Были несанкционированные акции в нарушение действующего закона. Никакой переоценки здесь состояться не может, здесь нечего переоценивать, это факт, который можно только констатировать».

Массовые протестные акции в Москве проходили в июле и августе. После несогласованного митинга в Москве 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Его фигурантом стал в том числе студент ВШЭ Жуков. Молодой человек был задержан 2 августа, а затем арестован. Сотрудники ВШЭ потребовали освободить Жукова. 3 сентября суд отпустил его под домашний арест. В тот же день следователи прекратили его преследование по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК), однако студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК).