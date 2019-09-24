Старший вице-президент Сбербанка подала в отставку
Старший вице-президент, операционный директор Сбербанка Наталья Диркс решила покинуть занимаемые должности, говорится в сообщении банка. За курируемые ею направления будут отвечать директор операционного центра Ольга Бычкова и директор межрегионального центра технической поддержки Сбербанка Алексей Серых. Они продолжат напрямую подчиняться исполнительному вице-президенту банка, руководителю блока «Технологии» Давиду Рафаловскому.
Причины увольнения Диркс и ее новое место работы не раскрываются.
С 2010 г. под руководством Диркс были «бесшовно проведены централизация сопровождения операций клиентов на всей территории России, стандартизация и глубокий реинжиниринг процессов, внедрена конвейерная обработка операций, обеспечено повышение производительности труда в три раза и пятикратное высвобождение численности из операционной функции с перепрофилированием сотрудников на другие функции банка», отмечается в сообщении.
Как отмечается в сообщении, под началом Диркс была создана инновационная лаборатория и внедрена платформа RPA (Robotic Process Automation), отвечающая за внедрение программных роботов на процессах банка.
Диркс пришла на работу в Сбербанк в 2010 г. Она возглавила операционный офис «Центр сопровождения клиентских операций Южный порт». До перехода в Сбербанк Диркс работала первым зампредом правления, директором операционной группы банка «Интеза».