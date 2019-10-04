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Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Baring Vostok. «Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью», – говорится в сообщении.

Арест был наложен после независимой экспертизы, проведенной по заказу следствия, «когда уже ни у кого не осталось сомнений в надуманности обвинений и сфабрикованности дела Baring Vostok», отметил представитель. По его мнению, следствие должно было прекратить уголовное преследование, а не просить ареста счетов и имущества.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и пятеро его деловых партнеров были арестованы в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Бизнесмены вину отрицают и связывают дело с акционерным конфликтом. Калви и его бизнес-партнер Филипп Дельпаль были переведены под домашний арест, остальные фигуранты дела Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров остаются в СИЗО.