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Forbes: АСВ взяло на работу юриста из «списка Магнитского»

В Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вышел на работу его бывший консультант Андрей Павлов, сообщили Forbes источники и подтвердила пресс-служба корпорации. По данным журнала, Павлов с сентября возглавляет управление правового сопровождения ликвидационных процедур в юридическом департаменте. Назначение связано с тем, что АВС решило отказаться от внешних юристов и расширить свой штат.

Юрист с декабря 2017 г. находится по санкциями США и включен в так называемый «список Магнитского», отмечает журнал. Американский минфин объяснял это решение возможным участием Павлова «в преступном сговоре», якобы раскрытом юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Последний в 2008 г. был арестован, а в 2009 г. умер в СИЗО «Матросская Тишина». Фонд Hermitage Capital утверждал, что причиной преследования Магнитского стала вскрытая им схема.

У Павлова есть опыт работы в силовых структурах — до 2009 г. он возглавлял управление ФСБ по республике Адыгея, с 2011 по 2012 гг. работал в академии Генпрокуратуры младшим научным сотрудником. До прихода в АСВ он учредил адвокатское бюро «Кворум», которое занималось работой с активами ликвидируемых банков.

АСВ ранее часто критиковали за большие расходы на внешних юристов. В частности, за то, что в истории с Межпромбанком на вознаграждение юристов ушло 2,8 млрд руб. из конкурсной массы в 5,7 млрд руб.

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В его санкционный список включены лица, которые могут быть причастны к нарушению прав человека в России, по мнению американских правоохранительных органов. Список регулярно расширяется.