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Финансы
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Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги

Ведомости
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Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно подготовленной министерством инициативе, кредитор должен будет возместить заемщику убытки, понесенные из-за «нарушения его права на свободный выбор услуг» в двукратном размере от стоимости таких допуслуг. Кроме того, законопроект предусматривает, что договоры потребкредитов на срок более года не должны содержать обязанность заемщика застраховаться на весь срок кредитования или запрещать ежегодную уплату страховых платежей.

За риском обхода кредиторами этого закона будет следить ЦБ, рассказали газете в Минфине. ЦБ поддержал предложенные министерством поправки, но не исключил возможности недобросовестных действий отдельных кредиторов. Кредиторы тоже поддержали нововведения. Однако, по их мнению, необходима дополнительная проработка законопроекта.

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Технологии
Новости

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Ведомости
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Президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интелекта на период до 2030 г. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Стратегия определяет цели и основные задачи развития искусственного интеллекта в России и меры, направленные на его использование, говорится в документе.

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Бизнес
Новости

На иранском танкере в Красном море произошел взрыв

Ведомости
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В Красном море на иранском нефтяном танкере произошло два взрыва, сообщает местное агентство ISNA со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию, которой принадлежит танкер. Экипаж не пострадал.

Танкер находится почти в 100 км от города Джидда в Саудовской Аравии. В результате взрыва были повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива в море. Специалисты выясняют причину взрыва. По информации агентства, это может быть теракт.

Летом на Ближнем Востоке произошло несколько инцидентов с нефтяными танкерами. В июне в Оманском заливе было совершено нападение на два танкера норвежской и японской компаний. В США заявили, что ответственность за инцидент «с большой долей вероятности» несет Иран. Тегеран также задержал два иностранных танкера в июле и августе.

В середине сентября дроны атаковали государственную нефтегазовую компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

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Политика
Новости

В Москве задержали подозреваемую в выводе за рубеж более 1 млрд рублей

Ведомости
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Сотрудники московского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ФСБ задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального вывода за рубеж более 1 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступная группа действовала с 2015 по 2018 г. Для перевода денег на счета нерезидентов они использовали поддельные платежные поручения и реквизиты подконтрольных им фиктивных фирм, операции проводились под видом исполнения внешнеторговых контрактов, рассказали в ведомстве.

В Московском регионе и в Санкт-Петербурге проведено более 20 обысков, изъяты свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-клиент», компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также более 23 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконном выводе средств за границу (ст. 193.1 УК РФ), сообщили в МВД. Имя задержанной не раскрывается, ей уже предъявили обвинение, она находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.

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Политика
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США отказались помогать Турции в военной операции против курдов в Сирии

Ведомости
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Соединенные Штаты не будут предоставлять военную помощь Турции в период операции против курдов в Сирии, несмотря на просьбы Анкары, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя госдепартамента.

«Об этом турки просили на разных уровнях в разное время», – уточнил он. По его словам, речь о военной помощи зашла в ходе телефонного разговора президентов США и Турции. представитель госдепартамента пояснил, что США также «не будут противостоять вторжению в военном отношении».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Целью операции Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкая авиация нанесла удары по курдским позициям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Всего в первый день операции были нанесены удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии. В тот же день турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии.

По данным агентства Anadolu, вооруженные силы Турции заявили о ликвидации 228 «террористов» в ходе военной операции.

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Политика
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Российских водителей будут проверять на хронический алкоголизм

Ведомости
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Минздрав России разработал новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст приказа. Новым обязательным условием допуска к вождению автомобиля станет тест на определение маркера, свидетельствующего о хроническом алкоголизме – карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Ранее подобный анализ проводился по желанию врача.

Новые правила уже утверждены приказом Минздрава России и согласованы с МВД. Документ находится на регистрации в Минюсте. Согласно документу, если концентрация CDT выше 1,2%, гражданина направят в наркодиспансер, где специалисты должны будут провести с ним дополнительные тесты и выяснить, годен ли он к вождению автомобиля.

Также документ уточняет порядок проверки граждан у нарколога. Из текста приказа следует, что будущим водителям предложат сдавать мочу для проверки на наркотики. Тест будет проводиться с помощью полосок-индикаторов, выявляющих следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина и других веществ. В случае подозрений в употреблении запрещенных препаратов врачи будут дополнительно проверять претендента с помощью тестов в лаборатории, уточняет издание.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

Ведомости
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В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники. Это произойдет в случае, если PDVSA допустит ожидаемый дефолт по процентному платежу на $913 млн по облигациям с погашением в 2020 г., пишет издание.

Также необходимым условием для этого газета называет невмешательство минфина США в ситуацию и отказ ведомства отменить выданное ранее разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.

Правительство Венесуэлы и нефтяная госкомпания PDVSA перестали платить по внешним облигациям с осени 2017 г., многие внутренние поставщики тоже давно не получают денег. Венесуэла еще обслуживает лишь облигации PDVSA с погашением в 2020 г., которые обеспечены 50,1% акций нефтеперерабатывающей компании Citgo. Другие 49,9% акций этой американской «дочки» PDVSA заложены под кредит, выданный «Роснефтью».

Политика
Новости

В Саратове прошел стихийный митинг из-за гибели ребенка

Ведомости
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Жители Саратова устроили стихийный митинг в гаражном массиве на ул. Высокая, где обнаружили тело девятилетней девочки, сообщают местные издания «Регион 64» и «Версия Саратов». По данным этих изданий, поиски ребенка велись с 9 октября. В этот день утром девочка ушла из квартиры на ул. Высокой, чтобы отправиться в школу, и пропала. Вечером того же дня было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Несколько сотен жителей требовали от сотрудников правоохранительных органов выдать им мужчину, которого задержали по подозрению в убийстве ребенка. Издание «Версия Саратов» пишет, что для проведения следственного эксперимента его привезли на ту улицу, где нашли тело несовершеннолетней. На видео с места событий видно, что жители также выказывали недовольство работой правоохранителей и кидали предметы в машину полицейских.

Издание Baza пишет, что задержанного зовут Михаил Туватин, он – местный житель, ранее судимый. По данным издания, он сознался в убийстве девочки и сообщил следователям, что задушил ее со злости, поскольку она грубо ответила. Такое же имя подозреваемого называет местный телеканал Saratov24. По информации Baza, протестующие позже переместились к отделу полиции Кировского района Саратова. Туда стянули дополнительные силы сотрудников правопорядка.

Информацию об обнаружении тела ребенка подтвердил ТАСС заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин. По данным «РИА Новости», поисками ребенка в течение дня занимались сотрудники экстренных служб города и более 2000 волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». МЧС сделало смс-рассылку о розыске ребенка. В ночь на 11 октября поиски прекратили после обнаружения трупа ребенка.

Политика
Новости

Пресс-марафон Зеленского продлился более 14 часов

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский завершил пресс-марафон, который длился более 14 часов. За это время он ответил более чем на 500 вопросов журналистов.

«Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Триста журналистов», — отметил Зеленский в Facebook.

Он признался, что устал, но благодарен журналистам и всем зрителям, которые его поддерживали. Как отмечает РБК, к концу пресс-марафона у Зеленского пропал голос. Пресс-секретарь Юлия Мендель принесла ему таблетки. Также Зеленский попросил чай, чтобы восстановить голос.

В течение марафона журналисты задавали вопросы в основном о давлении со стороны президента США  Дональда Трампа, международных отношениях, о статусе Донбасса и подписании «формулы Штайнмайера», а также о внутренней политике и кадровых назначениях.

Стиль жизни
Новости

Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии

Ведомости
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Футболисты сборной России по футболу победили со счетом 4:0 команду Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 г. Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.

Все голы были забиты во втором тайме: капитан команды Артем Дзюба дважды поразил ворота соперника — на 57-й и 70-й минутах. Также забили Александр Головин — на 84-й минуте и Магомед Оздоев — на 60-й минуте матча.

Игра проходила на московском стадионе «Лужники». Следующую встречу российская команда проведет 13 октября против сборной Кипра в Никосии. Если сборная России сыграет вничью или победит, то сможет досрочно получить путевку на Евро-2020.

Российская сборная во второй раз играла с шотландцами в квалификации Евро-2020. В первой игре, которая состоялась в Глазго в сентябре, волевую победу одержали гости. В составе британской команды гол забил капитан Эндрю Робертсон, ответные мячи забили Дзюба и шотландец Стивен О'Доннелл, поразивший свои ворота.

Финансы
Новости

Банк Англии представил 20-фунтовую полимерную банкноту

Ведомости
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Председатель Банка Англии Марк Карни представил новую банкноту номиналом 20 фунтов стерлингов, говорится в сообщении регулятора. На купюре изображен британский художник Уильям Тернер. Новые банкноты выполнены из полимерного материала и поступят в обращение 20 февраля 2020 г. Как отмечается в сообщении, благодаря современным элементам защиты новые купюры будут самыми безопасными из тех, что находятся в обращении.

Полимерные купюры служат в 2,5 раза дольше бумажных, в результате чего окружающей среде наносится меньший вред, говорится в сообщении. Бумажные 20-фунтовые банкноты будут постепенно изыматься из оборота.

Ранее британский регулятор представил полимерные банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. Они уже используются в качестве платежного средства. В 2021 г. банк Англии собирается выпустить банкноту номиналом 50 фунтов. На ней будет изображен британский математик Алан Тьюринг.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны Турции сообщило о 174 уничтоженных в Сирии боевиках

Ведомости
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Вооруженные силы Турции уничтожили 174 боевика во время военной операции «Источник мира» в Сирии, передает турецкое информагентство Аnadolu со ссылкой на заявление министерства национальной обороны страны.

«В рамках операции "Источник мира" были нейтрализованы еще 19 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". Таким образом, общее число уничтоженных террористов составляет 174», – говорится в заявлении.

Накануне, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на границе с Сирией. Турецкая авиация нанесла удары по курдским формированиям в населенных пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. Всего в первый день операции были нанесены удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии.

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