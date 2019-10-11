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Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги

Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно подготовленной министерством инициативе, кредитор должен будет возместить заемщику убытки, понесенные из-за «нарушения его права на свободный выбор услуг» в двукратном размере от стоимости таких допуслуг. Кроме того, законопроект предусматривает, что договоры потребкредитов на срок более года не должны содержать обязанность заемщика застраховаться на весь срок кредитования или запрещать ежегодную уплату страховых платежей.

За риском обхода кредиторами этого закона будет следить ЦБ, рассказали газете в Минфине. ЦБ поддержал предложенные министерством поправки, но не исключил возможности недобросовестных действий отдельных кредиторов. Кредиторы тоже поддержали нововведения. Однако, по их мнению, необходима дополнительная проработка законопроекта.