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Суд отменил решение о возврате лицензии страховой компании «Респект»

Девятый Арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который признал недействительным отзыв лицензии у страховой компании «Респект», следует из картотеки арбитражных дел. По делу принят новый судебный акт, который пока не опубликован.

«Респект» не может комментировать решение суда до публикации документа с резолютивной частью, заявил «Интерфаксу» представитель страховщика. Он добавил, что компания планирует подавать кассационную жалобу и требовать возобновления лицензии.

«Респект» был крупнейшим страховщиком ответственности застройщиков. Однако в мае ЦБ отозвал у него лицензию, объяснив это тем, что компания систематически нарушала права и интересы потребителей, необоснованно отказывала и задерживала страховые выплаты. Месяц назад регулятор сообщил, что «Респект» входил в неформальную группу страховщиков, которую заподозрили в согласованном выводе активов.

«Русстройпроект», владелец «Респекта», в сентябре подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным приказ ЦБ об отзыве лицензии. Суд его удовлетворил и обязал ЦБ в течение месяца после вступления решения в силу возобновить действие лицензии страховщика.