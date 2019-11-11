Суд отказался отменить заочный арест Алексею Ананьеву

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Forbes узнал подробности проекта «ВкусВилл» и бывшего совладельца «Кофе Хауза»

Ритейлер «ВкусВилл» проведет эксперимент по запуску миникофейни внутри магазина, сообщает Forbes. Руководить проектом будет бывший совладелец сети «Кофе Хауз» Владислав Дудаков, с которым ритейлер создал новую компанию – «Вкускофе». По данным источника издания, первая кофейня «Вкускофе» заработает в тестовом режиме в Москве в магазине на Большой Грузинской улице в начале декабря.

По словам Дудакова, он предложил установить в одном из магазинов в центре Москвы барную стойку и несколько столов. При этом ассортимент кофейни должен соответствовать стратегии сети и относиться к здоровому питанию: напитки с добавлением растительного молока, свежеобжаренное кофейное зерно высшего сорта, натуральная безглютеновая еда, отмечал предприниматель. Раскрывать другие детали проекта он не стал.

По данным источника Forbes, в кофейне будет барная стойка, примерно четыре стола и отдельная касса. Ее площадь составит около 15 кв. Площади арендуют у «ВкусВилла». Сумма инвестиций в проект могут составить 3 млн руб. и окупиться за четыре-шесть месяцев, считает источник, знакомый с деталями проекта.

Дудаков – сооснователь и бывший руководитель сети кофеен «Кофе Хауз», которую в 2014 г. купила «Шоколадница». Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», он владеет 95% долей в ООО «Кофе офис», которое специализируется на доставке кофе. Бизнесмен также является единственным владельцем ООО «ВД Рестор» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

«Вкусвилл» появился в 2012 г., когда основатель сети магазинов молочной продукции «Избенка» Андрей Кривенко решил расширить формат – как ассортимент, так и площади. В новых магазинах стали продаваться не только молочные продукты. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. «Вкусвилл» нарастил выручку на 70,3% до 54,6 млрд руб., а его чистая прибыль увеличилась до 1,14 млрд руб. с 18,2 млн руб. в 2017 г. В сентябре число магазинов сети превысило 1000. Владельцы «Вкусвилла» – фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Андрей Кривенко (1,8%). 86,08% долей через ООО «Проект Избенка» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын.