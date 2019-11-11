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Организатор sms-рассылки банков прокомментировал дело ФАС

Организатор sms-рассылок – ООО «ОСК» (бренд MFMSolutions) прокомментировало дела Федеральной антимонопольной службы (ФАС) против банков за рассылку спама. Компания, привлеченная к рассмотрению этих дел, сообщила, что клиенты самостоятельно формируют и отправляют sms-сообщения, не согласовывая с ней тексты и адресатов этих сообщений.

«При заключении договоров мы информируем клиентов о требованиях законодательства о рекламе и обязываем клиентов получать предварительные согласия абонентов, в адрес которых клиент планирует осуществлять информационную рассылку», – говорится в сообщении. Если текст сообщений признается рекламой, то рекламораспространителем в этом случае является клиент, подчеркнули в MFMSolutions.

Ранее московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка. Антимонопольная служба указывала, что банки рассылали москвичам по e-mail и sms предложения по ипотеке, кредитованию и картам без их согласия. За распространение рекламы без согласия клиента банки могут получить штраф до 500 000 руб. за каждый факт нарушения, уточняло ведомство.

Решение по Ситибанку уже вынесено: он признан виновным вместе с «Билайном». Оператор также был привлечен к рассмотрению дел против Райффайзенбанка и «Хоум кредита» вместе с МТС и MFMSolutions. «Мегафон» выиграл иск против ФАС по банковским sms-рассылкам.