ФАС завела дела против четырех банков из-за рассылки спама

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Суд отказался запретить систему распознавания лиц в Москве

Суд отклонил иск москвички Алены Поповой к столичным властям, в котором она просила признать незаконным использование системы распознавания лиц в Москве, сообщает «Интерфакс». Попова также просила обязать власти Москвы «воздержаться от применения технологии распознавания лиц на территории Москвы» и удалить ее биометрические данные из базы данных изображений гражданина, применяемых в системе.

Причиной обращения в суд стал штраф, который Попова получила в 2018 г. за участие в одиночном пикете у здания Госдумы. Во время рассмотрения дела суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано увеличение изображения (в 32 раза) с фиксацией на лице заявительницы, – а это признаки применения технологии распознавания лиц. Попова подчеркивала, что использование камер с такой технологией противоречит Конституции, поскольку обработка биометрии граждан без письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь.

«Мои права действительно нарушены. Я регулярно сталкиваюсь с нарушением моих прав. Пусть ответчики докажут, что моих данных там нет. В "тотальной слежке" ничего смешного нет», – подчеркнула Попова. Представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Наталья Адриянова заявила, что в отношении Поповой система распознавания лиц не применялась. «Это просто камеры. Мы не знаем гражданку Попову, у нас нет ее биометрических и персональных данных. Мы за гражданами не следим, это не является целью департамента, у нас нет никакой базы, чтобы ее оттуда удалять», – подчеркнула Адриянова.

ДИТ Москвы наряду со столичным главком МВД и управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу были административными ответчиками по иску Поповой. Согласно их позиции, система используется не только для идентификации людей, но и для «обнаружения снега у подъезда, переполненных мусорных баков, (...) поломанных качелей на детских площадках», отмечает «Интерфакс».

Система массового распознавания лиц заработала в Москве в 2017 г. Изначально к ней, по утверждению московской мэрии, подключили более 3000 видеокамер. В 2019 г. будет развернута общегородская система распознавания лиц – для розыска преступников, с этой целью обновлено 40% из 162 000 видеокамер, говорится на сайте мэра Москвы. Начальник отдела видеонаблюдения ДИТ Москвы Дмитрий Головин уточнял, что в тестовом режиме система распознавания лиц применялась в Москве во время чемпионата мира по футболу – 2018 и были задержаны 98 человек, которые числились в базах правоохранительных органов.