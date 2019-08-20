«Мегафон» выиграл иск против ФАС по банковским sms-рассылкам

Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Мегафона» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о банковских sms-рассылках. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ФАС и подтвердил представитель оператора.

«Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Т2 мобайл» (бренд Tele2) подали иски в Арбитражный суд Москвы, в которых оспаривают решения ФАС по sms-рассылкам для банков, в июне. МТС подала аналогичный иск в середине июля. В мае ФАС признала операторов виновными в создании дискриминационных условий для банков: сотовые компании заключали договоры с частными и государственными банками на разных условиях, в результате чего госбанки платили за информационные, сервисные и транзакционные sms в несколько раз меньше частных.

ФАС возбудила дело против МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравные условия sms-рассылок для частных и государственных банков в августе 2018 г. На дискриминационные условия весной 2018 г. пожаловалась ассоциация банков «Россия», а также банк «Русский стандарт», уточнял представитель ФАС. Тарифы для частных банков повышались операторами стабильно раз в год, говорил «Ведомостям» представитель «Тинькофф банка». Собеседник в одном из частных банков тогда рассказывал, что тарифы на sms-рассылки операторы стали поднимать в конце 2017 – начале 2018 г., и с тех пор они выросли в 3 раза, а для госбанков остались неизменными.

Суд пришел к обоснованному выводу о незаконности принятого ФАС решения, считает представитель «Мегафона» Юрий Нехайчук. По его словам, в материалах дела есть все доказательства того, что операторы связи не занимают доминирующего положения, оказывая услуги sms-информирования.

Сейчас sms не является единственным каналом информирования абонентов: у заказчиков рассылок есть несколько способов информирования клиентов, в том числе push-уведомления, приложения и электронная почта, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Поэтому мобильные операторы не занимают доминирующего положения на рынке рассылок информационных сообщений в России, поддерживает он.

В ФАС пока не ознакомлены с решением суда по иску «Мегафона» в полном объеме и будет ли ведомство обжаловать решение суда, станет понятно после получения полного решения, сказал представитель службы.

Суд не так часто отменяет решения ФАС и, вероятно, служба не смогла привести достаточно аргументов и убедить суд первой инстанции в наличии злоупотреблений со стороны оператора связи, полагает юрист в области антимонопольного законодательства Андрей Астанин. Очевидно, что, ознакомившись с решением суда, служба будет подавать апелляционную жалобу в вышестоящий суд, считает он.

Решений суда по искам остальных операторов пока нет, уточнил представитель ФАС. «Мегафон», «Вымпелком» и МТС оспаривали решение ФАС и предписание в течение 14 дней устранить нарушения. Tele2 пока обжаловала только предписание ФАС (его суд рассмотрит 19 сентября) и в ближайшее время подаст жалобу на решение антимонопольной службы, говорит представитель Tele2.

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев.