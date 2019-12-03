Сбербанк будет выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции»

«Там, где есть у Сбербанка повышенный риск, «золотая акция» позволяет нам заключать в корпоративный договор с клиентом какие-то меры контроля», – объяснил Рацин. По его словам, при традиционных кредитных линиях Сбербанк может реагировать на происходящее внутри компании не сразу, однако в случае наличия «золотой акции» госбанк получит право участия в принятии важных решений. В случае нарушения договоренностей у Сбербанка будет право вето, добавил он. «Так как мы берем больший риск, мы хотим и контролировать принятие решений, ведение бизнеса в большей степени», – сказал Рацин.