Сбербанк будет выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции»
В 2020 г. Сбербанк начнет предлагать клиентам новый инструмент – кредит с применением «золотой акции», передает РБК со ссылкой на заявление вице-президента по инвестиционной деятельности банка, председателя совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскара Рацина. Как поясняет издание, Сбербанк получит больше контроля над клиентами при сделках, которые он признает рискованными.
«Там, где есть у Сбербанка повышенный риск, «золотая акция» позволяет нам заключать в корпоративный договор с клиентом какие-то меры контроля», – объяснил Рацин. По его словам, при традиционных кредитных линиях Сбербанк может реагировать на происходящее внутри компании не сразу, однако в случае наличия «золотой акции» госбанк получит право участия в принятии важных решений. В случае нарушения договоренностей у Сбербанка будет право вето, добавил он. «Так как мы берем больший риск, мы хотим и контролировать принятие решений, ведение бизнеса в большей степени», – сказал Рацин.
Однако Сбербанк не планирует подменять управленческие команды компаний-заемщиков собственными, так как кредиты предоставляются в основном «бизнесу, в котором есть успешная история создания стоимости, рост этой стоимости, эффективное управление», заключил он.
«Золотая акция» позволяет ее обладателю контролировать решения руководства компании. Например, с 2009 г. Сбербанк имел в собственности «золотую акцию» «Яндекса», позволявшую ему блокировать крупные сделки интернет-холдинга, а также блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора. В июле депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, ограничивающий долю (не более 20%) иностранцев в компаниях, владеющих значимыми сайтами. В ноябре «Яндекс» решил изменить систему корпоративного управления и передать «золотую акцию» специально созданному Фонду общественных интересов. Сбербанк продал «золотую акцию» по символической цене в 1 евро.