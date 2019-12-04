Котировки материнской компании Google выросли после новости о Пейдже и Брине

Пейдж и Брин основали Google в 1998 г., а работать над его созданием начали еще во время учебы в Стэнфордском университете в Калифорнии. В 2015 г. была создана материнская структура Alphabet, в которую вошли поисковик и другие связанные с ним проекты вне основного бизнеса. Пейдж и Брин возглавили Alphabet, а Пичаи, занимавший тогда пост директора по продуктам, стал гендиректором поисковика. Сегодня рыночная капитализация материнского холдинга Google составляет $912 млрд, а число сотрудников превышает 100 000 человек.