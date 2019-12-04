Котировки материнской компании Google выросли после новости о Пейдже и Брине
Котировки Alphabet (материнская компания Google) выросли на 2,22% в среду, 4 декабря, после объявления сооснователей компании Ларри Пейджа и Сергея Брина. Цена одной акции увеличилась до $1323,44, свидетельствуют данные NASDAQ (данные на 14.43 по местному времени и 22.43 по мск).
В результате состояния сооснователей компании выросли на $1 млрд у каждого, следует из данных Forbes. Состояние Пейджа оценивается теперь в $60 млрд (9-е место в списке миллиардеров), а Брина – в $57,7 млрд (11-е место). Пейдж владеет 25,9% голосующих акций Alphabet, у Брина – 25,1%, отмечает Forbes.
Ранее топ-менеджеры рассказали о том, что отойдут от руководства Alphabet. Теперь управлять и Alphabet, и Google будет нынешний гендиректор поисковика Сундар Пичаи. Он станет единственным руководителем обеих компаний. Пейдж и Брин продолжат участвовать в работе Alphabet и Google в качестве членов совета директоров, акционеров и сооснователей.
Пейдж и Брин основали Google в 1998 г., а работать над его созданием начали еще во время учебы в Стэнфордском университете в Калифорнии. В 2015 г. была создана материнская структура Alphabet, в которую вошли поисковик и другие связанные с ним проекты вне основного бизнеса. Пейдж и Брин возглавили Alphabet, а Пичаи, занимавший тогда пост директора по продуктам, стал гендиректором поисковика. Сегодня рыночная капитализация материнского холдинга Google составляет $912 млрд, а число сотрудников превышает 100 000 человек.