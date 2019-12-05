Зарплаты в Сбербанке в 2019 году вырастут сильнее, чем в среднем по рынку

Фактический рост зарплат сотрудников Сбербанка по итогам 2019 г. превысит общебанковский уровень, говорится в материалах банка к общению президента Сбербанка Германа Грефа с сотрудниками. Согласно расчетам Сбербанка, зарплаты в банковском секторе в среднем вырастут на 5%, а в Сбербанке – на 6,9%.