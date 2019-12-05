Зарплаты в Сбербанке в 2019 году вырастут сильнее, чем в среднем по рынку
Фактический рост зарплат сотрудников Сбербанка по итогам 2019 г. превысит общебанковский уровень, говорится в материалах банка к общению президента Сбербанка Германа Грефа с сотрудниками. Согласно расчетам Сбербанка, зарплаты в банковском секторе в среднем вырастут на 5%, а в Сбербанке – на 6,9%.
«Мне кажется, что это достойные цифры. Мы стараемся платить всем нашим людям достойно, чуть выше рынка»
Зарплаты в крупнейшем банке России растут быстрее инфляции. По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2019 г. будет в интервале 3,2–3,7%. По итогам года Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России на 1,5%, реальных доходов – на 0,1%.
Сбербанк – один из крупнейших работодателей в России. Как сказано на сайте банка, в кредитной организации работают 278 000 человек.