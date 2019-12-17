Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство уже владеет 60,93% акций ВТБ и 100% акций Россельхозбанка. Формальным владельцем акций является Росимущество, однако директивы для членов советов директоров подписывают премьер или вице-премьеры, так как оба банка входят в так называемый «список 91-р» – перечень крупных компаний и банков, которые управляются правительством напрямую.