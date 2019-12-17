Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил, что решение по этому вопросу пока не принято.
«Ведомости» запросили комментарии ЦБ. Источник, близкий к ЦБ, заявил, что контроль над Сбербанком может получить Росимущество. Представитель Сбербанка от комментариев отказался.
По данным агентства, возможные варианты передачи акций Сбербанка другой госструктуре начали рассматривать в сентябре, «а в начале этой недели обсуждения перешли на уровень правительства». Идея изменить акционерную структуру Сбербанка впервые появилась еще в 2013 г., когда ЦБ получил функцию мегарегулятора, отмечают источники агентства.
Государство через Центробанк владеет 50% плюс 1 акция в уставном капитале Сбербанка. Находящиеся в публичном обращении акции Сбербанка – одни из самых ликвидных бумаг на Московской бирже.
Правительство уже владеет 60,93% акций ВТБ и 100% акций Россельхозбанка. Формальным владельцем акций является Росимущество, однако директивы для членов советов директоров подписывают премьер или вице-премьеры, так как оба банка входят в так называемый «список 91-р» – перечень крупных компаний и банков, которые управляются правительством напрямую.