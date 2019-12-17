Акционер «Восточного» Артем Аветисян не видит риска санации банка или отзыва лицензии

Артем Аветисян и его партнеры судятся в лондонском и российском арбитражах по поводу банка «Восточный» с Baring Vostok, основанным американским инвестором Майклом Калви. Фонд ставит в вину противоположной стороне мошенничество и вывод активов из банка, а та обвиняет Baring Vostok в невыполнении опциона на акции «Восточного» и хищении средств из банка.