Ашот Хачатурянц покинул «Сбербанк капитал»

Хачатурянц возглавлял «Сбербанк капитал» с момента его основания в 2008 г. До этого он занимал руководящие должности в Министерстве экономического развития РФ и в ФСБ России. В ноябре 2019 г. Ашот Хачатурянц бы назначен руководителем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). На этой должности он сменил Николая Левникова. Тогда же на исполкоме РФС приняли решение разделить департамент на два самостоятельных органа – департамент судейства и департамент инспектирования РФС. Департамент судейства в январе возглавил бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Решению исполкома РФС предшествовали многочисленные скандалы, связанные с судейством в российском футболе, в 2018–2019 гг.