Ашот Хачатурянц покинул «Сбербанк капитал»
Генеральный директор «Сбербанк капитала» Ашот Хачатурянц принял решение оставить свою должность, сообщает пресс-служба банка. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен его заместитель Ваган Гаспарян.
«Ашоту удалось с нуля выстроить работу одной из самых успешных компаний нашей группы, создать лидера на рынке работы с проблемной задолженностью, сформировать эффективную команду»
Хачатурянц возглавлял «Сбербанк капитал» с момента его основания в 2008 г. До этого он занимал руководящие должности в Министерстве экономического развития РФ и в ФСБ России. В ноябре 2019 г. Ашот Хачатурянц бы назначен руководителем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). На этой должности он сменил Николая Левникова. Тогда же на исполкоме РФС приняли решение разделить департамент на два самостоятельных органа – департамент судейства и департамент инспектирования РФС. Департамент судейства в январе возглавил бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Решению исполкома РФС предшествовали многочисленные скандалы, связанные с судейством в российском футболе, в 2018–2019 гг.
На сайте «Сбербанк капитала» сказано, что компания является «эксклюзивным партнером Сбербанка по управлению активами» и реализует проекты в области жилой и коммерческой недвижимости, топливно-энергетической и угольной промышленности, а также развития транспортной системы России. Основной задачей «Сбербанк капитала» называется повышение стоимости и эффективности консолидированного со Сбербанком портфеля.