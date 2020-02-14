Royal Bank of Scotland сменит название и стратегию

Банк оставит бренд RBS для подразделений, которые его используют, поэтому их клиенты не заметят перемен. Он не планирует закрывать подразделения или сокращать сотрудников. Однако около 80% клиентов банка теперь обслуживает NatWest, к тому же репутация этого бренда не так пострадала во время и после кризиса. «Настал подходящий момент для того, чтобы дать всей группе название бренда, на который теперь приходится большая часть бизнеса», говорится в заявлении банка.