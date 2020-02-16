ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

В перечень подозрительных предлагается добавить регулярные операции по снятию наличных физическими лицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя. Такими же считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний и физлиц. В предлагаемые поправки включены пункты о компаниях, которые занимаются приобретением или продажей виртуальных активов; покупкой металлолома; совершают почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам или рассчитываются наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги; снимают наличныe с корпоративных карт; проводят сделки с неликвидными ценными бумагами, сделки с товарно-сырьевыми биржами ЕАЭС и другие.