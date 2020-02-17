Банкам могут дать доступ к данным ФНС для расчета долговой нагрузки физлиц

В проекте документа меняются подходы и к использованию информации из бюро кредитных историй. Если сведения, предоставленные бюро, не позволяют определить среднемесячные платежи по кредитам, для их расчета может быть использована другая документально подтвержденная информация. Для этого достаточно оценки банка, который признает ее достоверной и актуальной. Нововведение упростит и ускорит процедуру оценки кредитной нагрузки, считают в банках. Правозащитники не видят существенных рисков для заемщиков в планируемых изменениях, пишет газета.