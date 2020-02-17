Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к сервису быстрых расчетов
Для того чтобы отправить платеж с помощью сервиса, компания должна быть клиентом интернет-банка «Сбербанк бизнес онлайн». Принимать платежи смогут интернет-магазины и e-commerce-площадки со счетами в любых других банках.
«Яндекс.Касса» была запущена в октябре 2018 г. Сервис принадлежит «Яндекс.Деньгам», дочерней компании Сбербанка.
Сервис для расчетов между юрлицами также разрабатывает ЦБ в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ в феврале заявила, что пока вопрос внедрения b2b-платежей в СБП остается открытым.