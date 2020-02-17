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Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к сервису быстрых расчетов

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Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к своему сервису мгновенных расчетов между юридическими лицами, сообщили РБК представители этих компаний. Ранее им могли пользоваться только магазины и покупатели со счетами в Сбербанке.

Для того чтобы отправить платеж с помощью сервиса, компания должна быть клиентом интернет-банка «Сбербанк бизнес онлайн». Принимать платежи смогут интернет-магазины и e-commerce-площадки со счетами в любых других банках.

«Яндекс.Касса» была запущена в октябре 2018 г. Сервис принадлежит «Яндекс.Деньгам», дочерней компании Сбербанка.

Сервис для расчетов между юрлицами также разрабатывает ЦБ в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ в феврале заявила, что пока вопрос внедрения b2b-платежей в СБП остается открытым.

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