Сбербанк и «Яндекс.Касса» допустили сторонние банки к сервису быстрых расчетов

Сервис для расчетов между юрлицами также разрабатывает ЦБ в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Зампред Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством ЦБ в феврале заявила, что пока вопрос внедрения b2b-платежей в СБП остается открытым.