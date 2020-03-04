Сбербанк уступил первенство в рейтинге сильнейших банковских брендов мира
Сбербанк уступил первую позицию в рейтинге сильнейших банковских брендов мира индонезийскому BSA. Ежегодный рейтинг брендов банков опубликовала консалтинговая компания Brand Finance.
По данным компании, специализирующейся на оценке брендов, индекс силы бренда (BSI, максимум — 100 пунктов) у Сбербанка снизился с 93,6 пункта до 91,6, в то время как индекс BSA вырос с 91 до 91,6 пункта.
Оба банка имеют высший рейтинг бренда на уровне ААА+, за ними в пятерке лучших по силе бренда следуют Capitec Bank — 89,2 пункта; FNB — 87,6; Maybank — 86. В рейтинге самых дорогих банковских брендов Сбербанк сохранил за собой 20-е место.
В 2019 г. Brand Finance также называла бренд Сбербанка самым дорогим среди российских компаний. Первенство в этом списке банк удерживает на протяжении нескольких лет.