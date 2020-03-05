Системы денежных переводов предупредили о проблемах с их получением в Китае
Системы денежных переводов Western Union и «Золотая корона» сообщили о проблемах с получением наличных денег в Китае. Из-за распространения коронавирусной инфекции китайские банки на местах закрывают свои отделения, где можно получить денежный перевод. Об этом РБК рассказали представители систем и операторы контакт-центров.
Western Union на своем сайте предупреждает, что пункты обслуживания в пострадавших от COVID-19 регионах могут работать в отличном от стандартного режиме. Представитель Western Union рекомендовал клиентам получать и отправлять деньги с помощью цифровых каналов. В пресс-службе «Золотой короны» сообщили, что не все точки в Китае обслуживают клиентов, но такая ситуация касается только КНР. Проблемы с выдачей переводов привели к снижению объема отправленных средств, отметили в пресс-службе.
Уточнить географию и и финансовые объемы возникших трудностей в обеих системах не смогли. Узнать работающие пункты партнеров Western Union в Китае можно на официальном сайте компании, в «Золотой короне» посоветовали обратиться по телефону горячей линии местного партнера — Postal Savings Bank of China (Почтовый сберегательный банк Китая). С этим же банком работает и система Contact. «Юнистрим» осуществляет денежные переводы в Китай через онлайн-пополнение карт Union Pay и трудностей не испытывает.
Переводами в Китай в России занимаются четыре крупнейшие системы — Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact. За 2019 г. через них из России в Китай было переведено $56,2 млн, а средняя сумма одного перевода составила $948. Это третье по объему переведенных средств направление после Турции ($89,7 млн) и Грузии ($69,7 млн).