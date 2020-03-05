Системы денежных переводов предупредили о проблемах с их получением в Китае

Western Union на своем сайте предупреждает, что пункты обслуживания в пострадавших от COVID-19 регионах могут работать в отличном от стандартного режиме. Представитель Western Union рекомендовал клиентам получать и отправлять деньги с помощью цифровых каналов. В пресс-службе «Золотой короны» сообщили, что не все точки в Китае обслуживают клиентов, но такая ситуация касается только КНР. Проблемы с выдачей переводов привели к снижению объема отправленных средств, отметили в пресс-службе.