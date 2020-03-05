ЕЦБ призвал банки подготовиться к росту нагрузок из-за коронавируса

В числе рисков, причины которых сводятся к коронавирусу, ЕЦБ называет возросшие нагрузки на информационную инфраструктуру: их могут вызвать как клиенты, активней полагающиеся на удаленные банковские сервисы, так и киберпреступники. Помимо этого, центробанк призвал предотвратить возможное распространение вируса среди работников – как санитарными методами, так и организацией дистанционного обучения сотрудников. Также банки должны «оценить и в срочном порядке протестировать», готовы ли их ключевые сотрудники к массовому переходу на удаленный формат работы.