ЕЦБ призвал банки подготовиться к росту нагрузок из-за коронавируса
Европейский центральный банк (ЕЦБ) направил письмо банкам с просьбой пересмотреть свои планы действий в чрезвычайных ситуациях, сообщает Reuters со ссылкой на копию письма. Регулятор отмечает, что банки должны оценить, какие действия они будут предпринимать, чтобы минимизировать негативное влияние при дальнейшем распространении коронавируса.
В числе рисков, причины которых сводятся к коронавирусу, ЕЦБ называет возросшие нагрузки на информационную инфраструктуру: их могут вызвать как клиенты, активней полагающиеся на удаленные банковские сервисы, так и киберпреступники. Помимо этого, центробанк призвал предотвратить возможное распространение вируса среди работников – как санитарными методами, так и организацией дистанционного обучения сотрудников. Также банки должны «оценить и в срочном порядке протестировать», готовы ли их ключевые сотрудники к массовому переходу на удаленный формат работы.
Коронавирус нового типа был впервые обнаружен в Китае в конце 2019 г. Всемирная организация здравоохранения сообщает о более чем 80 000 зафиксированных случаев и 2984 смертях от COVID-19. В четверг, 5 марта, банки HSBC и UniCredit отправили на карантин своих работников из Великобритании, Италии и Германии, контактировавших с больными коронавирусом. Заболевший сотрудник HSBC работал в отделе исследований в Канэри-Уорф, одном из главных деловых районов Лондона.