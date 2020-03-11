Торги на Московской бирже начались с незначительного роста
Рынок акций открылся 11 марта ростом индексов Мосбиржи и РТС на 1,6%-2,4%. В лидерах роста бумаги «Сургутнефтегаза» (+5,79%), ЧЗПСН (+4,43%), «Мэчел» (+4,43%), AGRO-гдр (+3,33%). Сильнее всего дешевеют акции «Новатэка» (-2,39%), префы «Сургутнефтегаза» (-1,77%).
Курс доллара в 10:00 мск был 71,46 руб., что выше закрытия во вторник на 6 коп., а евро – 81,04 руб. (+ 54 коп.). К 10.20 мск за доллар давали 71,36 руб. За евро – 81,94 руб. К 10.50 мск курс доллара был 71,50 руб., евро – 81 руб.
Торги на Московской бирже во вторник, 10 марта, открылись падением. Причина этому сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Переговоры стран – экспортеров 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Cделка перестанет действовать с 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате нефть Brent в понедельник подешевела на 30% еще на открытии. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%).
Перед началом торгов ЦБ объявил о мерах поддержки рубля и финансового рынка. Регулятор начнет упреждающие продажи иностранной валюты по бюджетному правилу. Кроме того, ЦБ проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.