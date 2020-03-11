Торги на Московской бирже начались с незначительного роста

Торги на Московской бирже во вторник, 10 марта, открылись падением. Причина этому сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Переговоры стран – экспортеров 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Cделка перестанет действовать с 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате нефть Brent в понедельник подешевела на 30% еще на открытии. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%).