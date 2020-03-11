Правительство завершит сделку по покупке акций Сбербанка в апреле

Решение не делить сделку на транши, как это предполагалось ранее, Силуанов объяснил изменением цены пакета акций Сбербанка, а также увеличением резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ), исчисляющихся в валюте. «Валюта подорожала, и теперь наши резервы в рублевом выражении стали выше, поэтому мы рассчитываем, что у нас будет достаточно финансовых ресурсов осуществить эту сделку одномоментно», — пояснил он.