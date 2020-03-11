Правительство завершит сделку по покупке акций Сбербанка в апреле
Правительство намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, сообщил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС. По его словам, сделку планируется совершить одним траншем. Минфин рассчитывает, что ЦБ в рамках сделки перечислит в бюджет около 350 млрд руб. в 2020 г.
Решение не делить сделку на транши, как это предполагалось ранее, Силуанов объяснил изменением цены пакета акций Сбербанка, а также увеличением резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ), исчисляющихся в валюте. «Валюта подорожала, и теперь наши резервы в рублевом выражении стали выше, поэтому мы рассчитываем, что у нас будет достаточно финансовых ресурсов осуществить эту сделку одномоментно», — пояснил он.
Правительство и ЦБ объявили об «уникальной» сделке по передаче контрольного пакета Сбербанка 11 февраля. Правительство выкупит у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка (52,3% голосов) по рыночным котировкам: 2,9 трлн руб., или $45 млрд на тот момент.
Выкуп финансируется из ликвидной части ФНБ – того, что не инвестировано в инфраструктурные и мегапроекты. Сколько будет траншей, зависит от скорости наполнения ФНБ, окончательных сроков нет: бюджетное правило разрешает тратить ликвидную часть фонда, когда она превышает 7% ВВП.