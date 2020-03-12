Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ, пишет «РИА Новости». Он предполагает, что правительство выкупит у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка по рыночной цене и без оферты миноритарным акционерам.
В начале года ЦБ и Минфин договорились, что министерство купит у регулятора контрольный пакет Сбербанка за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ). Первоначальная редакция законопроекта предполагала направление оферты о выкупе акций у миноритарных акционеров. По закону «Об акционерных обществах» лицо, которое приобрело более 30% общего количества акций публичного общества, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.
Однако 10 марта первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы объявил, что ЦБ откажется от оферты миноритарным акционерам. Вместо этого Минфин и ЦБ в течение месяца после передачи акций Сбербанка правительству заключат акционерное соглашение на три года об управлении банком.
Сумма сделки, исходя из средневзвешенной за полгода цены, оценивалась более чем в 2,5 трлн руб. Сделка позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 млрд руб. в 2017–2018 гг.), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству – помочь выполнить социальные обещания Владимира Путина. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что правительство намерено завершить покупку контрольного пакета акций банка в апреле одним траншем.