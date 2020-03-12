Госдума приняла закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Сумма сделки, исходя из средневзвешенной за полгода цены, оценивалась более чем в 2,5 трлн руб. Сделка позволит ЦБ выбраться из убытков (по 435 млрд руб. в 2017–2018 гг.), связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству – помочь выполнить социальные обещания Владимира Путина. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что правительство намерено завершить покупку контрольного пакета акций банка в апреле одним траншем.