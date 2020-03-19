Торги на Московской бирже завершились ростом основных индексов
Торги на Московской бирже 19 марта завершились ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи вырос на 7,72% до 2275,7 пункта, а индекс РТС – на 8,46% до 902,63 пункта. Доллар на 19.00 мск стоил 79,75 руб., что меньше предыдущего закрытия на 1,04 руб., евро – 85,40 руб. (меньше на 2,92 руб.).
Цены на нефть растут. На 19.25 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже подорожали на 6,29% до $26,55 за баррель. Баррель нефти WTI с поставкой в апреле к этому времени поднялся на 15,33% до $24,06.
18 марта рубль сильно ослабел по отношению к доллару. Курс доллара поднялся на Московской бирже на 5 руб. и вечером превысил 80 руб./$ – впервые с февраля 2016 г. Вечером доллар продолжил рост и достиг потолка 80,87 руб./$. Евро при этом достигал 88 руб. и в итоге вырос за день на 4,6 руб. до 87,52 руб.
Доллар начал дорожать после роста цен на нефть в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Обвал случился 9 марта после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.