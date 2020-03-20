ЦБ обязал банки не взимать комиссию с переводов по номеру телефона
Центробанк обязал банки с 1 мая не взимать комиссию со своих клиентов при переводах в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 000 руб. в месяц. При переводах в СБП свыше этой суммы, комиссия не должна превышать 0,5% от суммы перевода и 1 500 руб. Это одна из мер поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса, опубликованных на сайте регулятора.
ЦБ является оператором СБП, которая заработала в феврале прошлого года. Основной ее функционал – переводы между физлицами по номеру телефона независимо от того, в каком банке – участнике системы открыт счет. Все системно значимые банки были обязаны подключиться к СБП до 1 октября прошлого года. В срок успели все, кроме Сбербанка, который обещал подключиться в апреле.
Банк России планирует, что через СБП люди также смогут платить за товары и услуги и прием таких платежей будет для бизнеса дешевле, чем с помощью банковских карт. Регулятор начал продвигать этот сервис co второго полугодия 2019 г., но пока лишь несколько банков и торговых точек внедрили его.