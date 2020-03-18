Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей

Подключение к СБП – сложный процесс, который займет несколько месяцев, объяснял Греф. Он говорил, что к середине января Сбербанк должен закончить доработку всех своих систем, потом начнется тестирование и подключение к СБП. Если не будет сложностей, то к концу марта Сбербанк может подключить к системе часть своих сервисов, говорил Греф. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обещала штрафовать Сбербанк, пока тот не подключится к системе.