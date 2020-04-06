Банки попросили разрешить людям посещать региональные отделения
Ассоциация банков России (АБР) попросила председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину и премьера Михаила Мишустина обратиться к руководителям регионов и вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая руководит оперативным штабом по ситуации с коронавирусом, чтобы признать посещение региональных отделений и банкоматов обоснованной причиной для выхода россиян на улицу в режиме самоизоляции.
Разрешение физическим лицам в режиме самоизоляции посещать банковские отделения и банкоматы для выполнения неотложных финансовых операций и обязанность кредитных организаций продолжать работу в режиме нерабочих дней упоминались в телеобращении президента Владимира Путина, отмечается в письме АБР. Но когда региональные власти вводили режим повышенной готовности, эта потребность россиян отражена не была, пишут банки.
АБР считает, что следующие операции необходимо признать неотложными:
открытие банковских счетов;
внесение наличных на банковский счет для оплаты покупок в интернет-магазинах, заказов через интернет продуктов, медикаментов и др.;
снятие наличных для оплаты товаров первой необходимости в аптеках, магазинах и службах доставки, которые не принимают к оплате банковские карты;
получение банковских карт для безналичной оплаты в интернете или покупки товаров первой необходимости.
Ассоциация банков России, по данным официального сайта, насчитывает около 300 членов, среди которых крупные системообразующие кредитные учреждения, банки с участием иностранного капитала, малые и средние региональные банки, небанковские организации, оказывающие услуги финансовым и банковским организациям, общественные организации и средства массовой информации.
В Москве и большинстве регионов для борьбы с распространением коронавируса до конца апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям разрешено выходить из дома только для поездки на работу, если она не приостановлена, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью, выноса мусора или выгула домашних животных. Путин до 30 апреля ввел режим нерабочих дней, который не касается органов власти, аптек, медицинских и других организаций.