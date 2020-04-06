Банки попросили разрешить людям посещать региональные отделения

В Москве и большинстве регионов для борьбы с распространением коронавируса до конца апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям разрешено выходить из дома только для поездки на работу, если она не приостановлена, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью, выноса мусора или выгула домашних животных. Путин до 30 апреля ввел режим нерабочих дней, который не касается органов власти, аптек, медицинских и других организаций.