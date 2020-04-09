ВТБ запустил услугу дистанционного открытия счета с помощью биометрии
Банк ВТБ запустил услугу дистанционного открытия счета с помощью биометрии. Теперь клиентом ВТБ можно стать за пять минут, зарегистрировавшись на сайте банка без посещения отделения, отметила пресс-служба кредитной организации. Воспользоваться возможностью смогут россияне, сдавшие биометрические данные в любом другом российском банке.
Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России в 2018 г. Зарегистрировавшись на портале госуслуг и сдав биометрию (изображение лица и слепок голоса) в отделении банка, человек впоследствии может удаленно получать банковские услуги. К началу января текущего года в системе зарегистрировались более 110 000 человек, сообщил представитель «Ростелекома» (оператор ЕБС).
Ранее услуга дистанционного открытия счета с помощью биометрии появилась в «Почта банке».