ВТБ запустил услугу дистанционного открытия счета с помощью биометрии

Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России в 2018 г. Зарегистрировавшись на портале госуслуг и сдав биометрию (изображение лица и слепок голоса) в отделении банка, человек впоследствии может удаленно получать банковские услуги. К началу января текущего года в системе зарегистрировались более 110 000 человек, сообщил представитель «Ростелекома» (оператор ЕБС).