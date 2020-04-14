ВТБ может перенести годовое собрание акционеров по совету ЦБ
Перенести годовые собрания акционеров (ГОСА) для решений о выплате дивидендов за прошлый год на конец августа или сентябрь этого года ранее банкам и другим финансовым организациям рекомендовал ЦБ. Такую возможность им предоставил вступивший в силу 7 апреля закон, который переносит в 2020 г. окончание срока проведения годовых общих собраний с 30 июня на 30 сентября. Тем, кто уже назначил годовое общее собрание до 30 июня, Банк России предложил изменить срок его проведения.
Регулятор также рекомендовал принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 г. только при условии достаточного запаса капитала.
Стратегия ВТБ предусматривает выплату 50% чистой прибыли по МСФО — это 100 млрд руб. по итогам 2019 г. Платить дивиденды госбанк планировал двумя частями — во II и IV кварталах.