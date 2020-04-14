ВТБ может перенести годовое собрание акционеров по совету ЦБ

Перенести годовые собрания акционеров (ГОСА) для решений о выплате дивидендов за прошлый год на конец августа или сентябрь этого года ранее банкам и другим финансовым организациям рекомендовал ЦБ. Такую возможность им предоставил вступивший в силу 7 апреля закон, который переносит в 2020 г. окончание срока проведения годовых общих собраний с 30 июня на 30 сентября. Тем, кто уже назначил годовое общее собрание до 30 июня, Банк России предложил изменить срок его проведения.