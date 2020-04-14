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ВТБ может перенести годовое собрание акционеров по совету ЦБ

Ведомости

Наблюдательный совет ВТБ на заочном заседании 14 апреля рассмотрит возможность переноса годового собрания акционеров с запланированной ранее даты 3 июня. Об этом говорится в материалах госбанка. 

Перенести годовые собрания акционеров (ГОСА) для решений о выплате дивидендов за прошлый год на конец августа или сентябрь этого года ранее банкам и другим финансовым организациям рекомендовал ЦБ. Такую возможность им предоставил вступивший в силу 7 апреля закон, который переносит в 2020 г. окончание срока проведения годовых общих собраний с 30 июня на 30 сентября. Тем, кто уже назначил годовое общее собрание до 30 июня, Банк России предложил изменить срок его проведения.

Регулятор также рекомендовал принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 г. только при условии достаточного запаса капитала.

Ранее по теме: ЦБ попросил банки пока не выплачивать дивиденды

Стратегия ВТБ предусматривает выплату 50% чистой прибыли по МСФО — это 100 млрд руб. по итогам 2019 г. Платить дивиденды госбанк планировал двумя частями — во II и IV кварталах.

2 апреля Сбербанк сообщил о решении наблюдательного совета перенести общее собрание акционеров с 24 апреля на 26 июня. Собрание планируется провести в заочной форме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных