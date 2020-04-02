Собрание акционеров Сбербанка отложили из-за коронавируса
Наблюдательный совет Сбербанка перенес общее собрание акционеров банка на 26 июня. В сообщении совета указано, что решение было принято из-за возросшей неопределенности, связанной с эпидемиологической обстановкой. Список участников собрания будет закреплен к концу операционного дня 1 июня. Также на 16 июля переносится дата, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды Сбербанка.
В марте публичные акционерные общества (ПАО) получили право проводить заочные собрания акционеров, ранее такое право было только в отношении заседаний совета директоров. Решение о том, чтобы проводить собрание акционеров в заочной форме, должен принять совет директоров. Поправки в федеральный закон «Об акционерных обществах» будут действовать только в 2020 г. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов обосновывал это ситуацией с коронавирусом. Сбербанк уже планировал провести общее собрание акционеров 24 апреля в заочной форме.
Акционеры Сбербанка 17 марта выдвинули 15 кандидатов на 14 мест в наблюдательный совет. В их числе были три новые кандидатуры: министр финансов Антон Силуанов, директор Курчатовского института Михаил Ковальчук и генеральный директор московского офиса Oliver Wyman Филип Гаджен. Позднее Гаджен отказался войти в набсовет, сославшись на занятость на новой должности генерального директора «Шнайдер груп».