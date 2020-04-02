Собрание акционеров Сбербанка отложили из-за коронавируса

В марте публичные акционерные общества (ПАО) получили право проводить заочные собрания акционеров, ранее такое право было только в отношении заседаний совета директоров. Решение о том, чтобы проводить собрание акционеров в заочной форме, должен принять совет директоров. Поправки в федеральный закон «Об акционерных обществах» будут действовать только в 2020 г. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов обосновывал это ситуацией с коронавирусом. Сбербанк уже планировал провести общее собрание акционеров 24 апреля в заочной форме.