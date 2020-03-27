Гендиректор Oliver Wyman отказался войти в набсовет Сбербанка

Гаджен пояснил «Ведомостям», что должен сосредоточиться на новой работе – генерального директора «Шнайдер Груп». Т»ем не менее в будущем не исключаю того, что мне может быть интересна роль независимого директора в совете директоров, в том числе на набсовете Сбербанка», — отметил он.