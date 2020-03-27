Гендиректор Oliver Wyman отказался войти в набсовет Сбербанка
Генеральный директор московского офиса Oliver Wyman Филип Гаджен отказался войти в наблюдательный совет Сбербанка. Набсовет получил от него соответствующее заявление 26 марта и принял решение исключить Гаджена из списка кандидатур, сообщается на сайте банка.
Гаджен пояснил «Ведомостям», что должен сосредоточиться на новой работе – генерального директора «Шнайдер Груп». Т»ем не менее в будущем не исключаю того, что мне может быть интересна роль независимого директора в совете директоров, в том числе на набсовете Сбербанка», — отметил он.
О выдвижении Филипа Гаджена в наблюдательный совет Сбербанка стало известно 17 марта. Он стал одной из трех новых кандидатур, предложенных акционерами. Также в набсовет выдвинули министра финансов Антона Силуанова и директора Курчатовского института Михаила Ковальчука, рассказал президент Сбербанка Герман Греф. Всего в списке кандидатов было 15 человек, сейчас в наблюдательном совете 14 мест.
Выборы в наблюдательный совет Сбербанка должны пройти 24 апреля на общем собрании акционеров, которое впервые пройдет в заочной форме.
Oliver Wyman, по данным сайта компании, является ведущей международной компанией в области управленческого консалтинга с 60 офисами в 29 странах мира.