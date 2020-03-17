В наблюдательный совет Сбербанка выдвинули Силуанова и Ковальчука
Акционеры Сбербанка выдвинули в наблюдательный совет банка три новых кандидатуры, рассказал президент банка Герман Греф. Это министр финансов Антон Силуанов, директор Курчатовского института Михаил Ковальчук и генеральный директор московского офиса Oliver Wyman Филип Гаджен.
На данный момент в наблюдательном совете Сбербанка 14 человек. Председателем набсовета является бывший руководитель ЦБ Сергей Игнатьев. Силуанов уже входил в наблюдательный совет Сбербанка до 2017 г. Ранее Мишустин разрешил Силуанову войти в набсовет Сбербанка на безвозмездной основе. В Госдуме находится на рассмотрении законопроект о покупке Минфином у Центробанка контрольного пакета Сбербанка за счет средств фонда национального благосостояния.
По словам Грефа, всего в наблюдательный совет выдвинуты 15 кандидатов на 14 мест. ЦБ, помимо Силуанова, выдвинул помощника президента Максима Орешкина, бывшего председателя ЦБ Сергея Игнатьева и самого Грефа. Миноритарные акционеры предложили восемь кандидатов, которые уже входят в набсовет (например, Беллу Златкис и Леонида Богуславского). Кандидатуры Ковальчука и Гаджена выдвинул наблюдательный совет Сбербанка. В новый набсовет не войдут первые зампреды ЦБ Ольга Скоробогатова и Сергей Швецов.
Планируется, что в новом наблюдательном совете будет восемь независимых директоров (сейчас их шесть), то есть большинство, сообщил Греф.
Наблюдательный совет банка рекомендовал впервые провести общее собрание акционеров в заочной форме. На собрании будет вынесена рекомендация набсовета направить на дивиденды за прошлый год 50% от чистой прибыли банка по МСФО, или 422,4 млрд руб., сказал Греф. По его словам, размер выплаты на одну акцию будет 18 руб. 70 коп. Наблюдательный совет единогласно поддержал решение не уменьшать размер дивидендов за 2019 г. из-за пандемии коронавируса, так как стресс-тесты показали устойчивость банка к ситуации, добавил президент Сбербанка.
«Мы пока оптимистичны. Я думаю, что паническая волна в ближайшие недели должна закончиться. И как будет развиваться ситуация дальше, можно будет оценить в середине апреля», – сказал Греф. По его словам, банк рассматривает три сценария развития кризиса из-за пандемии коронавируса и во всех случаях проходит кризис спокойно и без сторонней поддержки. При необходимости Сбербанк может привлечь около 3 трлн руб. ликвидности и в этом смысле банк лучше готов к кризису, чем кто бы то ни было, заявил Греф.