В наблюдательный совет Сбербанка выдвинули Силуанова и Ковальчука

«Мы пока оптимистичны. Я думаю, что паническая волна в ближайшие недели должна закончиться. И как будет развиваться ситуация дальше, можно будет оценить в середине апреля», – сказал Греф. По его словам, банк рассматривает три сценария развития кризиса из-за пандемии коронавируса и во всех случаях проходит кризис спокойно и без сторонней поддержки. При необходимости Сбербанк может привлечь около 3 трлн руб. ликвидности и в этом смысле банк лучше готов к кризису, чем кто бы то ни было, заявил Греф.