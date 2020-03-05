Мишустин разрешил Силуанову войти в наблюдательный совет Сбербанка

Контрольным пакетом акций Сбербанка пока владеет ЦБ и у регулятора есть право предложить кандидатов в наблюдательный совет банка для избрания на общем собрании акционеров. Акционеры, владеющие более 2% акций, могут выдвинут кандидатов до 15 марта. При этом, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о продаже Минфину 50% плюс одна акция Сбербанка. Силуанов ранее говорил, что сделка будет поэтапная: первая часть пакета ЦБ Минфин планирует выкупить уже этой весной, а вторую до конца 2020 г. или в 2021 г.