Мишустин разрешил Силуанову войти в наблюдательный совет Сбербанка
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которое разрешает министру финансов Антону Силуанову участвовать на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета Сбербанка. Силуанов уже входил в наблюдательный совет Сбербанка до 2017 г.
Сейчас в наблюдательный совет Сбербанка входят 14 человек. Среди них один чиновник – помощник президента по экономике (бывший министр экономического развития) Максим Орешкин. Председателем набсовета является бывший руководитель ЦБ Сергей Игнатьев.
Контрольным пакетом акций Сбербанка пока владеет ЦБ и у регулятора есть право предложить кандидатов в наблюдательный совет банка для избрания на общем собрании акционеров. Акционеры, владеющие более 2% акций, могут выдвинут кандидатов до 15 марта. При этом, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о продаже Минфину 50% плюс одна акция Сбербанка. Силуанов ранее говорил, что сделка будет поэтапная: первая часть пакета ЦБ Минфин планирует выкупить уже этой весной, а вторую до конца 2020 г. или в 2021 г.
Минфин планирует выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка за счет фонда национального благосостояния (ФНБ), в котором аккумулируются сверхдоходы государства от продажи нефти и газа. В феврале Силуанов говорил, что сделка обойдется правительству в примерно 2,5 трлн руб. Около 1,25 трлн руб. Центробанк постепенно вернет в бюджет (по закону регулятор отдает 75% своей прибыли), чем поможет правительству профинансировать обещанные президентом Владимиром Путиным социальные обязательства.
«Ведомости» запросили комментарий ЦБ, правительства и Минфина.