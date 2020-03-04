Госдума одобрила законопроект о выкупе кабмином Сбербанка у ЦБ
Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о выкупе правительством акций Сбербанка у ЦБ. Согласно инициативе, разработанной Минфином и ЦБ, пакет регулятора в 50% плюс 1 акция Сбербанка (52,3% голосов) будет выкуплен за счет средств фонда национального благосостояния по «средневзвешенной цене», которая будет зависеть от котировок бумаг за последнее полугодие перед первым раундом сделки.
В пакете проектов о выкупе акций Сбербанка у ЦБ отмечается, что инициатива направлена «на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа».
Часть дохода, полученного Центробанком от продажи обыкновенных акций Сбербанка, в сумме, превышающей 700 млрд руб., перечисляется в федеральный бюджет до 1 июня 2020 г., говорится в пояснительной записке к законопроекту. В 2021–2022 гг. в казну перечислят 500 млрд, 650 млрд и 400 млрд руб., а оставшуюся часть – в 2023 г., отмечается на сайте нижней палаты.
Правительство и Центробанк объявили об «уникальной» сделке по передаче контрольного пакета Сбербанка 11 февраля. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 17 февраля.