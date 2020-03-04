Госдума одобрила законопроект о выкупе кабмином Сбербанка у ЦБ

Часть дохода, полученного Центробанком от продажи обыкновенных акций Сбербанка, в сумме, превышающей 700 млрд руб., перечисляется в федеральный бюджет до 1 июня 2020 г., говорится в пояснительной записке к законопроекту. В 2021–2022 гг. в казну перечислят 500 млрд, 650 млрд и 400 млрд руб., а оставшуюся часть – в 2023 г., отмечается на сайте нижней палаты.